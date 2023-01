El flamante nuevo delantero de Ñublense, Andrés Vilches, habló de lo que fueron sus pasos por Colo Colo y Universidad Católica, donde realizó una dura autocrítica tras no haber podido brillar en ambos clubes.

La brutal autocrítica de Andrés Vilches tras su paso por Colo Colo y U. Católica: "Me faltó personalidad y madurez"

Andrés Vilches se sumó a Ñublense de cara al 2023 para retomar su mejor nivel, aquel que mostró en la temporada 2014-2015 con Huachipato en donde marcó la impresionante cifra de 29 goles en 42 encuentros.

Esos números lo llevaron a Colo Colo, en donde no pudo rememorarlos y, de esa manera, partió a Universidad Católica. En los cruzados si bien marcó un gol clave para un campeonato cruzado, no anduvo y volvió al Cacique donde nuevamente no pudo brillar.

De ahí en más, Vilches tuvo pasos por Unión La Calera y Palestino antes de comenzar su nueva aventura en Ñublense. “Busco reencantarme en Ñublense. Pensar en un club grande es mucho, vengo de hacer campañas complicadas. Quiero tomar mi nivel acá”, dijo a De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

Vilches pasó sin pena ni gloria por la UC. | Foto: Agencia UNO

Si bien sabe que es difícil, no quiere olvidarse de La Roja tan prontamente: “Uno siempre está pendiente de la selección, eso es lo bueno de jugar en Chile es que los técnicos te pueden ver todos los fines de semana”.

Para bien o para mal, Andrés Vilches se mantuvo cuatro años entre Colo Colo y Universidad Católica, dos de los clubes más laureados del fútbol chileno y en donde no es fácil mantenerse por la alta competencia que presume el desafío.

El jugador hizo una brutal autocrítica de su paso por albos y cruzados en el cierre, donde señaló que “En el tiempo que estuve en Colo Colo y Católica me faltó personalidad y madurez. En lo personal quiero consolidarme en algún club. He tenido pasos fugaces, pretendo quedarme en Ñublense y mostrar mi nivel”, remató.