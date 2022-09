El mandamás del fútbol nacional, Pablo Milad conversó con Radio ADN y se refirió a la posible modificación que podría existir en la regla del sub 21 en el Campeonato Nacional

Dentro de los importantes reglamentos que se deben cumplir en el Campeonato Nacional, sin duda hay uno en particular que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para algunos clubes, el cual trata sobre el tener que cumplir con el reglamento de alinear a jugadores sub 21, quienes deben completar el 70% de los minutos que se disputan dentro del torneo, siendo esto en total 1.890 minutos como mínimo, regla que para el próximo torneo podría tener un importante cambio.

Durante esta jornada el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad dialogó con Radio ADN y comentó sobre la posible modificación que analizan hasta día de hoy ante esta reglamentación, en donde estudian bajar la edad de 21 a 20 años, para poder proyectar más jugadores pensando en la Selección Sub 20.

“Esta regla la estamos analizando profundamente. No solo hay que quedarse con lo que se ve, sino con lo que no se ve también, además de un proceso longitudinal desde que se inició la regla hasta ahora, ver cuáles han sido los chicos que salieron del país y los que no tuvieron ningún futuro, quienes se quedaron en el tintero, sin proyección internacional”, partió señalando Milad.

Profundizando ante esta posibilidad, el mandamás del fútbol chileno indicó que esta posibilidad aún se está estudiando y perfeccionando, para luego ser presentada al Consejo de Presidentes de los clubes, indicando que antes de comenzar el próximo torneo esto debería tener una respuesta rotunda.

Pablo Milad habló ante esta posibilidad | Foto: Agencia UNO

“Antes de iniciar el próximo campeonato y antes de aprobar las bases, vamos a tener este estudio terminado, llegaremos a una conclusión y llevaremos una propuesta de directorio al Consejo de Presidentes”, explicó a Radio ADN.

Finalmente, Milad aprovechó de referirse a lo que fue la derrota de La Roja sub 20 ante Inglaterra en el debut de la Costa Cálida Supercup, en donde destacó este buen apretón de manos ante una poderosa Selección como la inglesa e hizo un llamado de atención pensando en mejorar los trabajos en la preparación de futbolistas en nuestro país ya que la diferencia con los europeos para él fue bastante considerable.

“Fue un partido con una selección brillante, que es campeón mundial y de Europa. Este tipo de roces y participaciones competitivas a exigencias máximas son muy buenas, del punto de vista del bagaje internacional que tienen que adquirir los chicos. Después de este partido, cualquier rival no va a ser tan poderoso como Inglaterra”, señaló sobre la caída de la Sub 20.

“No había ningún jugador bajo los 1.90 metros, todos eran muy bien formados físicamente. Eso nos hace cuestionarnos cómo estamos trabajando en los clubes el proceso madurativo y el desarrollo muscular, porque había mucha diferencia, pero eso se puede trabajar con un buen plan a futuro”, cerró.