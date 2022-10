Santiago City es uno de los clubes que apuestan por el ascenso al fútbol profesional. El elenco de la Tercera División B es el líder del hexagonal final y ayer el presidente de la institución, Jorge Sotomayor, protagonizó un hecho complejo con el jugador de Naval de Talcahuano, Ángelo Novoa, en la antesala del compromiso en el Municipal de Las Condes válido por la quinta categoría del fútbol chileno.

El directivo amenazó al jugador por algún problema anterior entre los dos. Esto hizo que el partido se retrasara en una hora y que el "Ancla" sufriera por lo extradeportivo perdiendo el duelo por 5-0 en la Región Metropolitana.

El presidente de Naval, Edógimo Venegas, entregó su versión de los hechos y reafirmó lo ocurrido en el partido con el lío protagonizado por Sotomayor. "En la entrada el nos dicen que un jugador que tuvo problemas con el presidente del City y que no podía ingresar. Luego nos comenzaron a ofrecer balas. Fue una experiencia muy fea que nunca viví", dijo en diálogo con Sabes de Concepción.

A raíz de esta situación. Sotomayor dejó su puesto a través de un escueto comunicado. "Santiago City Fc informa a sus hinchas y público en general que el Sr. Jorge Sotomayor ha presentado su renuncia al cargo de presidente de nuestra institución, cargo que ejercía desde el 11 de abril del 2022", explicaron.

Sin embargo, Sotomayor indicó que eso no pasó, pero sí reconoció que hubo un problema entre su hija y Novoa años atrás. “¿Quién iba a amenazar a alguien en un estadio y con pistola? Hubo hace algunos años un problema con el jugador Ángelo Novoa. El en su momento estudiaba con mi hija en un colegio y la agredió (...) Después de eso, yo no me puedo acercar a más de 200 metros, ni él a mí. Por eso, el no debía ingresar al estadio", dijo en diálogo con Radio Biobío.

Tras su renuncia, Sotomayor manifestó que "ahora me encuentro colapsado. La gente habla mal, los insultos, las amenazas y yo no estoy para eso".