LA pesar de la triste caída en el norte en manos de Cobresal por tres tantos a uno, Colo Colo vio nacer a su nuevo artillero, que si bien el gol fue mera estadística, de todas maneras sus lágrimas fueron señal de emoción por anotar por primera vez en el primer equipo albo.

Es Damián Pizarro, el apodado "El Haaland de Macul" quien a sus 17 años comienza a hacer noticia por sus goles en el equipo de proyección y que ahora ante la lesión de Leandro Benegas, Gustavo Quinteros optó por llevarlo a El Salvador dándole minutos en el segundo lapso y anotando el único gol albo en los descuentos.

Pero los inicios en el formativo de Pizarro no fueron en el Estadio Monumental, si no que para quienes no sepan, fue en Universidad de Chile, donde muchos podrían preguntarse ¿Por qué no continuó en la U? o ¿Por qué los azules no pudieron retener al joven atacante?

Pizarro celebrando un gol por la U (Archivo)

Hay que remontarse hace poco más de tres años, cuando el goleador pertenecía a la serie sub 14 del romántico viajero y el equipo se preparaba para partir a la ciudad de Cordoba donde los azules estaban invitados a participar a un torneo donde siempre acudían.

Pizarro estaba lesionado, por lo que no fue considerado dentro de la nómina viajera. Eso molestó al padre del novel futbolista, quien acudió al Centro Deportivo Azul reclamando la decisión e imponer que su nombre estuviese en el listado ya que los estudiantiles no podían permitirse prescindir de un elemento tan determinante como lo era su hijo Damián.

No obstante, la respuesta de los encargados del área formativa de la época fue negativa, situación que enfureció al progenitor del delantero, quien incluso entre los alegatos y gritos bastante elevados de tono, no toleraba la determinación. Nada consiguió, puntualmente porque los directores le decían que no podía ser egoísta y quitar la opción de viaje a un joven que estaba en mejores condiciones.

Fue ese el momento en el que se puso fin al paso de Pizarro en la U quien decidió irse y emigró a Colo Colo, ya que el futbolista tenía la intención de lograr alguna posibilidad de probarse en el cacique y no defraudó cuando tuvo su examen. Ahora, en Pedreros le tienen mucha fe y es uno de los grandes proyectos de los albos a futuro.

Prueba de ello, es que sigue rompiendo redes en su categoría y ahora ya comeinza a hacerse un nombre en el equipo de Quinteros ¿Podrá pelear palmo a palmo el puesto con el propio Benegas y el paraguayo Darío Lezcano? al menos demostró que pasta tiene y mucha.