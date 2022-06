Universidad de Chile no pudo sacar mucho en limpio en la llave de tercera fase ante General Velásquez por Copa Chile, donde los azules ganaron 2-1 en la ida en Rancagua y cosecharon un empate sufrido a dos tantos en el Estadio Santa Laura que selló la clasificación de los azules a los octavos de final del certamen nacional.

El equipo dirigido por Diego López no levanta cabeza respecto de lo hecho en el primer semestre y sigue con un pobre nivel de juego, lo que hizo que Tito Awad sacara la voz en Hablemos del Bulla y pusiera nota uno por uno a los jugadores azules.

Las notas de Tito:

Cristóbal Campos: En el arco ‘Campitos Compadre’, no tuvo responsabilidades en los goles. El primero fue penal, en el segundo tapó en el primer disparo y atajó cosas interesantes. Un 4,5.

Yonathan Andía: Un 3,5. Por ahí entraron, aunque, en realidad, por los dos lados. El partido pasado nos llegaron 18 veces, hoy 10. No te pueden ganar todos los mano a mano.

Bastián Tapia: Es un león, pero sin fútbol. No sabe salir jugando y el corazón de él me hace colocarle un 3,5.

Ignacio Tapia: No puede ser la salida de la U. ¿Cómo va a ser Nacho Tapia la salida de la U? Ojeda debe ser ese y el Nacho debe pasarles la pelota a los laterales, él no tiene dominio de balón. Cuando sentía que se le escapaba las reventaba todas, no pos, así no. Un 3.

Tito Awad mató a Ignacio Tapia. | Foto: Agencia UNO

José Castro: Castrito, no te agrandes. Cuando pases al ataque termina una jugada bien, no terminaste ni una hueá bien hoy, ninguna. No hubo ningún centro tuyo donde diga ‘uhh, me dejaste con la boca abierta’. Y en defensa si te sientes solo, si te hacen el 2-1, pide colaboración, si en la cancha se habla no se juega con mordaza, se putea al compañero: ‘Oye hueón ayúdame no ves que me están sobrepasando’. Un 3.

Emmanuel Ojeda: Un 5. La cagó en el gol porque dio un pase malo, pero hoy demostró que puede ser aporte. Pero les digo algo, no se compenetra con Morales.

Mauricio Morales: 3.5. Corre y corre, pero corre mal.

Israel Poblete: Un 3. Me va a decir que la estoy cagando porque hizo un golazo, pero en la formación que planteó López, no funcionó.

Ojeda fue el más rescatable de Tito. | Foto: Agencia UNO

Pablo Aránguiz: Mientras lo tuvo como títere corriendo para todas partes, Aránguiz tenía la cara de este pescado. En el segundo tiempo algo le dijo, porque comenzó a jugar de mediocampo hacia arriba y estaba siendo el mejor jugador de la U en ese momento y lo sacó, no lo entiendo. Era el hombre más peligroso, le pongo un 4,5.

Cristián Palacios: 2,5. No le permito a un jugador de su clase no participar en el juego, solo disparó de 30 metros una masita. Perdón ‘Chorri’, pero anduviste mal. La cagaste, chao.

Junior Fernandes: Hombre de los goles raros, tampoco alcanza nota azul. Tuvo la oportunidad de hacer el segundo, pero qué jugada buena hiciste. No pasó nada, un 3,5.

“Lucas Assadi es un jugador diferente, tiene unas condiciones increíbles, que ojalá un DT lo amolde; es valiente, encara y dispara. Ronnie ni tocó la pelota, hizo un par de pases no más y Darío Osorio me gustó, pero no tiene que jugar por el sector derecho, se pierde ahí”, remató Tito.