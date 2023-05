El nivel del fútbol chileno hace tiempo viene de capa caída. Esto se ha reflejado con la escasez de jugadores nuevos que sean una opción real en La Roja y también en el pobre rendimiento a nivel internacional.

Por eso, según reveló Radio ADN, Eduardo Berizzo está trabajando en una cuatro propuestas para mejorar el nivel del fútbol nacional y al mismo tiempo el nivel de jugadores que estarán en la Selección Chilena.

La primera propuesta tiene relación con reducir el cupo de extranjeros a 5 futbolistas y que los planteles tengan al menos 10 jugadores formados en casa de acá a tres años más.

Berizzo quiere mejorar el nivel del fútbol chileno. (Photosport)

Al mismo tiempo, Berizzo cree que hay que fomentar la competencia y por eso pide que se desarrolle una división intermedia entre la sub 18 y la sub 21 y que se desarrollen torneos entre clubes a nivel sub 23, para aprovechar los períodos sin actividad en Primera División, información que fue consignada por ADN.

Y por último, el técnico de nuestra selección quiere que se siga el ejemplo de la Copa Argentina y que las llaves de Copa Chile sean a partido único y en sedes fuera de las ciudades principales, con el fin de recuperar la pasión de los deportistas.