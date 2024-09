Arturo Vidal volvió a reaccionar a un partido de La Roja por las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, el King vio en streaming la dura derrota por 3 a 0 de Chile ante Bolivia y sufrió con cada momento del encuentro que se disputó en el Estadio Nacional.

Primero, el experimentado volante le cargó la mano a Ricardo Gareca por la llamativa sustitución de Vicente Pizarro por Ben Brereton, lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Las potentes palabras de Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca

Y por si fuera poco, la guinda de la torta llegaría tras el pitazo final, cuando el actual volante de Colo Colo tuvo más palabras para la propuesta del “Tigre” ante los Altiplánicos.

“Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores (…) No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”, aseveró.

“La prensa ha cortado procesos que iban bien. Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca habría cambiado a Berizzo, pero como no daba información a los periodistas… ¡hicieron que lo echaran!”, lanzó un furioso Vidal.

Vidal junto a Berizzo en un entrenamiento en Juan Pinto Durán | FOTO: Javier Salvo/Photosport

¿Cuál será el próximo partido de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas?

Ahora, La Roja deberá esperar hasta el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas para enfrentar a Brasil, en el Estadio Nacional