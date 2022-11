Ex volante azul hace sus descargos tras ser acusado de intentar agredir al árbitro. Actual dirigente talquino, acusa al árbitro de ser el responsable de ese penoso final de partido.

Universidad de Chile venció por un gol a cero a Rangers y clasificó a semifinales del Campeonato de Proyección Clausura 2022. No obstante, el final del compromiso estuvo bastante agitado.

Este jueves se daba cuenta del actuar de Carlos Garrido, actual director deportivo del cuadro de Talca, en el cual se veia que tras el final del partido, el ex futbolista se acercó al árbitro, Hugo Núñez donde se ve un empujón hacia el juez y recriminaciones varias, entre jugadores y cuerpo técnico.

Bolavip se puso en contacto con el ex defensor del Audax Italiano y no tuvo inconvenientes en realizar sus descargos. "Ofrezco las disculpas, se vio y fue excesivo, pero es parte de la calentura de lo sucedido en el partido".

Ante la consulta del por qué se llegó a eso, Garrido describió cómo se fueron produciendo los hechos. "El árbitro no nos cobró un penal donde hay una mano notoria de un jugador de Universidad de Chile. Él cobra penal y luego le da instrucciones al línea que levante la bandera, ya pasó. Después hay un encontrón de dos jugadores, Agustín Mora era el nuestro y él queda en el suelo y el árbitro le dice 'sigue jugando, cagón'. O sea, si un árbitro del fútbol formativo trata así a un jugador, realmente yo no entiendo nada. El cuarto árbitro nos hacía señas con la mano como diciendo que cerrásemos la boca, el clima estaba enrarecido", reconoció el dirigente.

Garrido aclaró que "yo no escuché el cagón, pero sí nuestro técnico y el kinesiólogo. Cuando terminó el partido, incluso le pregunté a gente del cuerpo técnico de la U y me corroboran que sí le dijo 'cagón'", añadió.

"Ahí me acerqué a él, con la calentura y le dije que cómo era posible que tratara así a un jugador y ahí los líneas lo protegen. Empujó a un jugador nuestro, ahí me calenté más de la cuenta y me fui encima de él", sostuvo el director deportivo.

Garrido acusa al árbitro de insultar a uno de sus jugadores (Archivo)

Sobre los pasos realizados o hacer, como también si siente que podrían venirse penas del infierno hacia él o sus jugadores, Garrido lo tiene súper claro y cuenta que de todas maneras, hicieron sus descaergos.

"Nosotros apelamos, pero el tema es que esto siempre es la palabra de ellos contra los jugadores, técnicos y directivos. La verdad es muy raro que pierdan ellos. Hicimos el reclamo porque fue todo muy raro, a mi más que todo me llama la atención el trato de algunos árbitros, quizás a equipos más chicos, de provincia y que te puedan mirar por encima del hombro. Yo no le hice nada, lo apunté, lo encaré y no creo que pase más allá", cerró Garrido.