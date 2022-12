El flamante refuerzo de Universidad de Chile, Leandro Fernández, no tuvo ningún miedo en asegurar que este año los azules acabarán con la seguidilla de triunfos albos en Superclásicos que se extiende por más de nueve años.

Universidad de Chile respira nuevos aires bajo el mandate de Mauricio Pellegrino y la llegada de refuerzos que ilusionan al hincha azul como la vuelta de Nicolás Guerra o la incorporación del ex Independiente de Avellaneda, Leandro Fernández.

Es precisamente el ex jugador del Rojo quien está apuntado a ser uno de los grandes nombres de la U que este año buscará recuperar la gloria que perdió en las últimas temporadas donde siempre peleó en la parte baja.

Una de las deudas de los azules en los últimos años ha sido el ítem de Superclásicos donde desde 2013 que no han podido derrotar a Colo Colo en el tiempo reglamentario, algo que según el argentino va cambiar este año.

4-1 para Colo Colo fue el último clásico en el Monumental. | Foto: Agencia UNO

“Me enteré acá en Chile de la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar. Me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera”, aseguró en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

Bajo esa misma línea, aporta diciendo que “Respecto al momento de la U, hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando, hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo Colo”, remató.

ver también Fernando Agustín Tapia llama a la U a ser protagonista el 2023

Albos y azules se verán las caras en la octava fecha del Campeonato Nacional 2023 cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Monumental donde la U no gana desde 2001 y buscará el próximo año terminar con el maleficio albo.