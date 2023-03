Colo Colo tuvo una pésima presentación en el Estadio El Cobre de la ciudad de El Salvador, donde cayó por 3-1 en un compromiso válido por la novena fecha del Campeonato Nacional 2023 y que dejó al Cacique relegado a la medianía de la tabla.

En la conferencia de prensa post partido, Gustavo Quinteros ninguneó el triunfo minero y aseguró que el partido pasó, en gran parte, por tres errores individuales de los albos que significaron los goles nortinos.

Esto no cayó nada de bien a Leonardo Burgueño, quien en la transmisión de ADN Deportes desmenuzó lo bueno, lo malo y repasó a Gustavo Quinteros por su poca autocrítica en la caída del día sábado.

Colo Colo jugó horrible y pagó sus pecados. | Foto: Agencia UNO

“La mejor noticia de Colo Colo hoy en día son dos cosas; una es que solo perdió 3-1 y la otra es que el delantero de que tanto se hablaba en la semana, hoy demostró en los pocos minutos que aprovechó su oportunidad”, dijo.

Burgueño pide cautela con Damián Pizarro: “Es una buena noticia a futuro, no digo que vaya a ser titular inmediatamente, pero tiene un instinto y lo demostró en los minutos que tuvo. Pensando en el futuro de Colo Colo, me parece una buena noticia”.

En el cierre, le pegó a Quinteros: “Él habla de tres errores tontos e individuales, es un recurso que habitualmente tiene a mano Quinteros en la derrota. Sí, hubo error en lo tres goles, pero los goles también son virtudes y defectos y el equipo no en sí no jugó bien. No es que pierda solo por errores individuales”, remató.