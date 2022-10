Leonardo Burgueño salió al paso de la disputa virtual del último viernes a través de las cuentas oficiales de Universidad de Chile y Universidad Católica en relación al supuesto poco interés de los dirigentes cruzados por la salud del portero Martín Parra. El comentarista no dudó en tildar de barras bravas a los Community Mannager.

Todos se sorprendieron de la pelea virtual entre las cuentas oficiales por Twitter de Universidad de Chile y Universidad Católica, luego que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, usase la misma red para contestar las declaraciones que horas antes había realizado el técnico de la U, Sebastián Miranda.

En esa jornada el estratega azul había señalado desilusionadamente, que ningún dirigente de la UC se había acercado en Valparaíso para preguntar por el estado de Martín Parra, quien minutos antes había sufrido con las bombas de estruendo que cayeron cerca de su persona.

Fue la respuesta del presidente del cuadro de la franja quien salió al paso de esos dichos dando cuenta que sí hubo interés por el real estado del arquero. La situación no quedó ahí y fue la cuenta oficial de los laicos la que contestó al propio timonel de los precordilleranos. No todo quedó ahí y ahora fue la cuenta de la Católica la que replicó a la de la U. Los Community Manager o conocidos con su sigla de CM, los que dieron la nota alta.

Algo que desde luego provocó variadas reacciones y hoy en el programa Los Tenores de ADN, el comentarista Leonardo Burgueño, no dudó en criticar este proceder. "Cada vez los CM están haciendo un trabajo de barra brava. Una cosa es tocar la oreja en algunos casos, pero en otros se exceden. A mi no me gusta ese tipo de trabajo, pero cada uno juzgará", señaló el comunicador.

Muchas reacciones ha generado la situación que afectó a Martín Parra (Agencia Uno)

Burgueño, continuó en esa crítica y calificó a los encargados de estas cuentas, como verdaderos hinchas termos. "Están excediéndose y poniéndose demasiado la camiseta que no se si son hinchas, ese es otro tema. El otro día cuando empiezan en una lucha inncesaria se van poniendo más termos que los propios hinchas, innecesariamente".

Por último, el Tenor Táctico aclara que sí existían imágenes y daban cuenta que dirigentes cruzados estaban cerca del vestuario azul. "Además, habían imágenes de TNT Sports donde estaban conversando en la puerta del camarín de la U donde estaban Juan Tagle, Tati Buljubasich y dirigentes de la U, es clara la imagen", cerró Burgueño.