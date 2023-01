Colo Colo sigue trabajando en lo que es la confección de su plantilla para este 2023, en la que los ‘Albos’ están próximos a presentar a dos de sus nuevos refuerzos para esta temporada, tratándose de las llegadas de Carlos Palacios y Leandro Benegas.

Ante esto, el periodista Leonardo Burgueño tomó la palabra en Radio ADN para lo que es la llegada del ex atacante de Independiente de Avellaneda, de quien rápidamente indica que no es el goleador que busca Colo Colo y que claramente él no será la principal carta de gol para el equipo de Gustavo Quinteros.

“Más allá de todo lo que se ha hablado de Benegas, no es el nueve goleador, salvo en Curicó, revisando las estadísticas, su techo son 10 goles”, partió señalando Burgueño.

Ante lo que ha sido la gran danza de nombres que ha sonado para los ‘Albos’, el comunicador destacó el nombre de Miguel Merentiel, a quien consideraría el hombre ideal para reemplazar a Juan Martín Lucero e incluso, para hacer una dupla de ataque con Leandro Benegas, ya que son jugadores con distintas cualidades.

Benegas sería oficializado en las próximas horas | Foto: Agencia Uno

“Merentiel es ese tipo de jugador que te puede dar y que incluso te diría, que, jugando con Benegas en la delantera, se pueden complementar, cambiando el esquema jugando con dos nueves, porque tienen características muy distintas”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Burgueño fue muy claro en señalar que a Colo Colo le va costar mucho poder reemplazar a Juan Martín Lucero por todo lo que aportaba el ‘Gato’ para el sistema de Gustavo Quinteros y a eso se le suma la salida de jugadores destacados que ayudaban mucho en la elaboración de ataques.

“Lo que te aportaba Lucero es bastante difícil de por lo menos encontrar de entrada, no solo se te va el goleador, sino que también se te van muchos que te generaban goles, Costa que era el segundo goleador, el que aprovechaba la salida de posición de Lucero para entrar, muchos que te daban la variedad de llegar al gol”, cerró.