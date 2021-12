Leonardo Zúniga sobre el veredicto de expulsión contra Deportes Melipilla: "Esto es un Best Seller de Gangsters"

Deportes Melipilla recibió el veredicto sobre su expulsión del Fútbol Profesional de Chile. La información fue emitida a través de un comunicados desde Primer Tribunal de Penalidades de la ANFP por irregularidades en algunos contratos de sus jugadores.

Leonardo Zúñiga, presidente del cuadro melipillano, comentó la situación con Pauta de Juego y comenzó diciendo que ahora van a esperar que en los próximos días se recepcione el fallo para comenzar la apelación.

"Por ahora solo estamos analizando el concepto básico que te entrega un veredicto. No hay mucho que analizar, toda vez que no están ninguno de los fundamentos ni las conclusiones que arrimó el tribunal para tomar esa decisión. O sea, esperamos que en los próximos días se notifique el fallo para poder preparar la apelación respectiva con los antecedentes del tribunal, porque con el veredicto no se puede hacer nada", comenzó diciendo.

En ese sentido, una de las preguntas fue apuntada hacia qué entidades acudirán para desarrollar esta apelación y si una de ellas es el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

"Sí, por supuesto. Hoy en día tenemos abiertos todos los canales juridiccionales deportivos y opinarios para defender la postura del club. No tenemos restricciones de ningún tipo, así que sea cual sea, ojalá el tribunal deportivo, vamos a recurrir hasta agotar todas las instancias que la ley nos permita", agregó Zúñiga.

Otra de las interrogantes apuntadas en el programa radial cayó sobre cuál es la interpretación que el propio Zúñiga tiene hacia la denuncia de fondo y por qué se carga contra el cuadro melipillano.

"No tengo ninguna duda que esto es algo que se orquestó desde el principio y se manejó a través de medios. Se manejó a través de redes, se elaboraron declaraciones de personas que estaban carentes de capacidades para poder declarar. Que a alguien le iba a servir, que se empazaron a contactar con personas, jugadores y hasta que alguien se tentó y tuvo la capacidad de salir a mentir y crear cosas y en definitiva son las que nos condenan", aclaró.

"Si estos antecedentes se tenían hace tanto tiempo, ¿por qué no se denunciaron y aparecen hoy estas cosas? Le quita oportunidad y eso es lo que deben entender, esto se está manejando con un solo objetivo y que a alguien le tenía que servir", añadió el mandamás del cuadro metropolitano.

En esa línea, le preguntaron si a "ese alguien que le puede servir", apunta hacia Universidad de Chile, que fue uno de los clubes que demandó a los Potros por este tipo de irregularidades. "Bueno, creo que te estás quedando corto, pero por ahí va", dijo Zúñiga.

"¿Por qué no atacarlo antes? Si se supone que todas personas luchan por querer salir a transparentar el fútbol y ayudarlo. La verdad es que esto es una basura, lo que se creó y la forma en cómo se hizo es asquerosa", comentó.

Por otra parte, también fue consultado sobre por qué la ANFP se sumó a último momento por a la esta causa. "Es que el rol fiscalizador, hasta donde entiendo, lo ejercen a través de un tribunal autónomo. No sé si la ANFP tiene culpa respecto de lo que hayan hecho o elucubrado algunos personajes. Si esto es un montaje", especificó.

"No sé si estará correcto o no, pero a la ANFP le hacen llegar por un segundo email anónimo estos antecedentes que ya estaban ventilados en el Tribunal. Las pruebas se habían rendido, los testigos ya habían finalizado su etapa de declaración. Entonces, llega un email anónimo, que es el mismo modus operandi que se está fraguando hace rato. Si esto es un Best Seller de Gangsters, pero la ANFP se hace parte respecto de unos antecedentes que le llegan, desconociéndolos que ya estaban del día uno en la causa", expresó el presidente del club.

Finalmente, Leonardo Zúñiga dejó en claro que la institución agotará todas las circunstancias para poder revetir la difícil situación que se le presentó este lunes. "Melipilla se va a defender y llegará hasta la última instancia, ya sea por la via de la segunda sala, de los juzgados ordinaros o del TAS", cerró.