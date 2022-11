No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y es lo que está viviendo Universidad de Chile para definir quién será el entrenador para la temporada 2023 y que inicie los entrenamientos el 8 de diciembre de este año.

La lista de nombres para quedarse con la banca azul se reduce a cuatro, y el Directorio de Azul Azul tendrá que definir quién será el hombre.

Mariano Soso el más antiguo candidato para DT de la U (Agencia Uno)

Mariano Soso

De ser el candidato único, pasó a tener tres competidores para quedarse con el puesto. Su metodología de trabajo parecida a Jorge Sampaoli, al parecer convence a algunos y no deja conforme a otros.

Mauricio Pellegrino es el gran candidato de la U (Getty Images)

Mauricio Pellegrino

Cuando todos especulaban que Manuel Mayo, el gerente deportivo de AA, había viajado a Buenos Aires a entrevistarse con Miguel Ángel Russo, lo cierto es que su objetivo era otro: Mauricio Pellegrino.

El DT cuenta con un extenso currículum con equipos en España, Inglaterra y Argentina. Su último trabajo fue precisamente en su país, dirigiendo a Vélez Sarfield.

Gusta en la U, pero la traba seguramente será el tema económico. Pellegrino pudo haber llegado antes, cuando los azules reemplazaron a Hernán Caputto.

Miguel Ángel Ramírez también interesa a Universidad de Chile (Getty Images)

Miguel Ángel Ramírez

El entrenador español tuvo su primera experiencia como entrenador profesional con Independiente del Valle, equipo ecuatoriano con el que ganó la Copa Sudamericana.

Sus buenos números lo llevaron al Internacional de Porto Alegre, donde no cumplió con las expectativas.

Charlotte en la MLS es su última experiencia como entrenador y gusta mucho lo que hizo con el cuadro ecuatoriano.

Ismael Rescalvo es el candidato número 4 de la U (Getty Images)

Ismael Rescalvo

La última carta de Universidad de Chile es Ismael Rescalvo, otro entrenador español que ha hecho su carrera en Sudamericana.

Con apenas 40 años ha entrenado a Envigado, Independiente de Medellín, Independiente del Valle y Emelec.

Es el candidato más débil en cuanto a convencimiento, pero no se le puede dejar de nombrar.