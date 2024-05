Entrenador argentino llegó a mitad de temporada, pero no pudo evitar el triste desenlace para el cuadro amarillo.

¡Mauricio Pellegrino en su momento más triste! Ex técnico de la U desciende con el Cádiz en la Liga Española

Fecha 37, la penúltima de La Liga Española en su edición 2023-2024, y se juegan cosas importantes en aquel país, donde al menos ya está resuelto el equipo que resultó campeón, el Real Madrid.

Sin embargo, aún se disputan puestos claves, entre ellos quienes desean estar un torneo internacional en la próxima temporada o quienes buscan evitar el descenso.

En ese sentido, el Cádiz se jugaba la vida en el partido como local ante el Deportivo Las Palmas, pero que no pudo pasar de la igualdad y el compromiso terminó cero a cero.

Este resultado sumado al empate del Mallorca como local ante el Almería, terminó por sentenciar la suerte del equipo amarillo español.

Pellegrino se va al descenso

Este resultado conlleva gran interés producto que al cuadro del Cádiz lo dirige el argentino, Mauricio Pellegrino quien tomó el mando del equipo ibérico en enero pasado para la segunda rueda.

No obstante, no pudo evitar la debacle y a falta de una fecha, se instalan en la 18° posición con 33 puntos y el Mallorca, cuadro que lo antecede, suma 37, por lo cual el ex técnico de Universidad de Chile desciende así, con su actual equipo.

Estará por verse dónde dirigirá Pellegrino en la próxima temporada dando muestras que no ha tenido un buen pasar en los últimos 18 meses ni en la U ni en España.

Revisa la tabla de posiciones en La Liga Española