Luciano Arriagada dejó Colo Colo y el fútbol chileno tras 10 años vinculado al Cacique. La irrupción del delantero sirvió para que fuera citado a la Selección Chilena y jugara la Copa América en Brasil. Sin embargo, el técnico albo Gustavo Quinteros le cerró la puerta, no lo hizo jugar más, indicó que no estbaa en condiciones de jugar en el Monumental. Por ello, el artillero agarró sus cosas, no renovó y ahora espera consolidarse en el Athletico Paranaense de Brasil.

Arriagada fue presentado hace algunas horas en el Furacao y tendrá su primera aventura internacional con 20 años. El oriundo de Lota fue presentado como gran figura en el Paranaense y tendrá que darlo todo para ganarse un puesto en el competitivo Brasileirao.

"Una de las grandes revelaciones del fútbol chileno llega ahora al Atlético. Hablamos del delantero Luciano Arriagada , un joven de 20 años, con pasado por Colo-Colo y que suma en su hoja de vida un paso por la Selección Chilena", expresó el club en su presentación.

ver también Colo Colo recibe el CV de goleador argentino para reemplazar al Gato Lucero

En su llegada al club, Arriagada comentó que "siempre he sido un hombre al que le gustan los grandes desafíos. Y cuando se presentó la oportunidad de venir al Athletico Paranaense, no lo pensé dos veces. Me siento muy identificado con Brasil, por la alegría y la forma de jugar al fútbol. Tenía el sueño de jugar bien en Chile y luego venir aquí. Por eso, estoy muy feliz de estar aquí y listo para ser parte de esta familia que es Huracán".

El vínculo del jugador será hasta fines de 2025 y ocupará el dorsal 32 en el Paranaense. Sin duda, el gran sueño de Arriagol es estar en La Roja Absoluta pensando en el Mundial de 2026.

"Soy un jugador que ama el fútbol. Y cuando defiendo a mi equipo, lo hago de la mejor manera posible. Siempre hago lo mejor que puedo. Eso es lo que intento transmitir también a mis compañeros, a la afición (...) Conquistar muchas cosas con la selección chilena es uno de mis sueños. Es por eso que estoy aquí. Por eso también acepté este desafío en el Athletico Paranaense", expresó.