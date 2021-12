Universidad Católica se coronó como el campeón del fútbol chileno en el Campeonato Nacional 2021. Los cruzados sumaron un tetracampeonato y es el primer club en realizarlo desde la modalidad de los torneros largos que se han disputado en los últimos años.

Luciano Aued participó de un nuevo programa deportivo durante este lunes en Al Aire Libre de Cooperativa, donde aprovechó la instancia para abrir un tema de debate futbolístico con Marcelo Barticciotto y algunas declaraciones que se generaron previo a cada uno de los partidos.

“Barti, Barti, ¿Sigues diciendo que Colo Colo es el mejor equipo?”, comenzó preguntando el futbolista argentino de la Católica. La respuesta no tardó en llegar. “Es bueno aclararlo también, hasta la Fecha 29 me parece que Colo Colo era el equipo más regular y que mejor jugaba. Después ustedes fueron justos campeones, porque ganaron en las fechas más decisivas, terminaron jugando bien y te ponen el título ese y no te ponen la aclaración”.

Pero el futbolista sabe la clase de persona que es Barticciotto y fue claro en señalar que la pregunta fue para charla de lo futbolístico. El exfutbolista del Cacique además agregó que “Es impresionante el registro estadístico que lograron, desde que está Cristián (Paulucci) es sensacional”.

El centrocampista cruzado también aprovechó el tiempo de aclarar. “No, si no estaba tan perdido, de que se puede perder un partido, se puede perder, como nos pasó con Melipilla que también perdimos, son tres puntos. Por eso le preguntaba si era desde el juego 'me parece que son mejores' y queda todo bien”.

Además, el jugador cruzado fue consultado por el revuelo que ha generado algunas palabras desde el plantel precordillerano al respecto de “burlas” a Colo Colo.

“No, no es eso, me parece que son más declaraciones por el tema del Covid y eso, no de Barti, si no que desde el entorno de Colo Colo con el tema del Covid, que decían que se intentaba favorecer a un equipo o que un equipo estaba preparado para esto, y me parece que estábamos todos en las mismas condiciones y nosotros no tomamos ninguna decisión y por ahí quedamos en el foco”.