La acción violenta que sufrió Martín Parra, arquero de la Universidad de Chile, no pasó inadvertida por nadie ni menos por Manuel De Tezanos, quien presenció en el campo de juego lo que ocurrió con el joven meta azul a manos de la barra de la Universidad Católica, que lanzó proyectiles que dejaron con problemas auditivos al exjugador de Huachipato. Sin duda, una situación dolorosa para el rostro de TNT Sports, quien no tuvo problemas para comentar la situación en "Pelota Parada".

En la especie de editorial del programa, el conductor del espacio deportivo fue enfático en su comentario contra la violencia emanada desde la barra de la Universidad Católica, que trasuntó en serios problemas para Parra.

"Hace tanto tiempo que ganó la violencia (...) Un miércoles un partido jugado a las 17.30 y antes hemos jugado partidos al mediodía. Algún partido se jugó a las 11.30 en Talcahuano (...) Aparte, antes, el fútbol era espectacular cuando empecé en esto. Uno iba a reuniones dobles y se sentaba con hincha de otros equipos. Se vivía algún momento caliente, alguna una talla, pero solo eso y no como estos inadaptados, que están secuestrando al fútbol y sacando a los verdaderos hinchas de los estadios", expresó.

De igual forma, De Tezanos siguió con su relato mencionado que "acá se sufren consecuencias de un mal reglamento. Las bases no contemplan castigos deportivos, porque nadie se quieren hacer cargo. Ojalá te toquen el mínimo el bolsillo y vamos votando. Lamentablemente, con respeto, igual va a entrar el huevón (sic) con los petardos. Es el momento de terminar con esto. La dirigencia, los clubes, tienen que frenar cada la violencia en los estadios para que no ocurran".

Martín Parra fue el blanco de la violencia que fustigó De Tezanos (Agencia Uno).

El periodista, con el rostro bien apesadumbrado y con la voz entrecortada en varios pasajes, prosiguió con su relato sobre lo ocurrido por parte de los mal llamados hinchas de la Universidad Catolica.

"Esto es tristísimo hemos perdido todo comentando un partido que duró cuatro minutos. Aquí (Valparaíso) ocurrió algo similar en la final de un torneo y en otros partidos pasaron cosas. Ahora, le pasó a Parra, antes a (Nicolás) Blandi, a (Fernando) Meneses. Esto está fuera de control y es presa del descontrol. No somos capaces de manejar los grandes espectáculos", añadió.

Para rematar, antes de la intervención del Toby Vega, De Tezanos le entregó su apoyo a Parra y mostró su dolor por el momento complejo del fútbol chileno.

"Esto es gravísimo, porque lo dijimos. O sea hay que esperar la tragedia para actuar. Hay que esperar la tragedia para esperar cambios, porque esto estuvo muy cerca de serlo. Ojalá que Martín Parra esté bien y que las consecuencias sean mínimas y que mañana pueda estar entrenando. Podría haber terminado peor. Estamos lamentando hechos de violencia, pedimos acciones, nos quedamos sin hablar de fútbol y no sé que más decirle. Qué pena, qué pena, cuando me quise dedicar era tan distinto todo. Me da una pena comentar en este tipo de espacio hechos que son difíciles de explicar", confesó.