A casi dos semanas del partido, la citación de Gustavo Quinteros al Tribunal de Disciplina reflotó el polémico compromiso de la Supercopa entre Colo Colo y Magallanes, donde Marcelo Barticciotto no cree que el Cacique haya sido deliberadamente perjudicado.

Marcelo Barticciotto no se cuadra con los alegatos de Quinteros post Supercopa: "No vi tanta inclinación para perjudicar a Colo Colo"

Roberto Tobar se cansó de los alegatos de Gustavo Quinteros tras la Supercopa entre Colo Colo y Magallanes y citó al Tribunal de Disciplina al director técnico de los albos, quien tendrá que defenderse y hacer sus descargos.

En concreto, Quinteros declaró post partido que el árbitro derechamente perjudicó al Cacique en el partido en donde terminaron empatando y, posteriormente, cayendo en definición a penales frente a los carabeleros.

Marcelo Barticciotto, ex jugador e ídolo absoluto de Colo Colo, se refirió a la actuación del juez Fernando Véjar en el mencionado partido y cree que no hubo malas intenciones como señaló el estratega albo.

Gil fue expulsado ante Magallanes. | Foto: Agencia UNO

“Viendo el partido, el árbitro no incidió para nada en el resultado. Me parece que, si hay un apoyo de la mano de Felipe Flores en Ramiro González, no es falta a mi entender, fue lícito”, dijo Barti en ESPN.

Barticciotto también se refirió a la expulsión de Leonardo Gil: “La expulsión de Gil que el reclama por una falta, algo le dijo y lo terminan expulsando. No vi tanta inclinación supuestamente del árbitro para perjudicar a Colo Colo”.

ver también Claudio Palma le da un tirón de orejas a Palacios tras su debut albo

En el cierre, el Campeón de Copa Libertadores con Colo Colo cree que hubo exageración por parte del DT albo: “No dirigió mal, tuvo errores como todos los árbitros, pero me parece que no fue como para declarar lo que dijo”, cerró.