EL ex jugador de Colo Colo e ídolo absoluto, Marcelo Barticciotto, reveló una curiosa anécdota en donde aseguró que su futuro en Chile pudo haber sido bastante distinto, pero Manuel Pellegrini en Universidad de Chile quiso otra cosa y no terminó sucediendo.

Corría el año 1988 cuando un desconocido Marcelo Pablo Barticciotto llegó a Colo Colo sin mayor cartel desde Huracán de Argentina y, pese a que en ese momento era prácticamente desconocido en Chile, terminó siendo uno de los máximos ídolos en la historia del Cacique.

Esa historia, eso sí, pudo haber tenido un giro bastante distinto según explicó el mismo Barticciotto en ESPN, donde aseguró que antes de llegar a los albos tuvo la opción de haberlo hecho en la Universidad de Chile.

“Mi viejo me agarra un día y me dice ‘anda a Huracán’ porque quizás no te vaya mal. Fui a Huracán, tuve la suerte de quedar y tenía 19 años. Después como a la semana me llama Jorge (Ghiso)”, comenzó recordando Barti.

La historia de Barti en Chile finalmente fue en Colo Colo. | Foto: Archivo

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Yo ya había firmado como jugador, cuando uno pone la firma como cadete y todo. Bueno, me llama y me dice que me había conseguido una prueba en el River del ‘Bambino’ Veira, River que venía de ser campeón del mundo el 86”.

La revelación llegó cuando aseguró que su destino pudo haber sido de azul y no albo en Chile: “Yo ahí lo conocí a Jorge y él fue compañero de Arturo Salah y Manuel Pellegrini, me recomendó a la U primero. Habla con Manuel Pellegrini y él le dice que no necesita un delantero en este momento. Pasa el tema, después como al mes me dice que hay una posibilidad de Colo Colo, hablé con Arturo y justo lo venden al ‘Pájaro’ Rubio en 1.5 millones de dólares”, rememoró.

En el cierre, entre risas, Barticciotto contó que “Cuando yo llego a Chile me entero que lo habían vendido por 1.5 y a mí me habían comprado en 90 mil. Lo único que quería era que no empiece el campeonato para que no me comparen. Había una diferencia abismal”, remató.