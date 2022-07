El histórico de los Albos Marcelo Barticciotto se refirió a la partida de Pablo Solari de Colo Colo, a lo que señaló de que no lo considera un jugador irremplazable como mencionó Gustavo Quinteros y que tiene elementos con los cuales puede suplir su salida

Marcelo Barticciotto señala que Pablo Solari no es un jugador imprescindible para los Albos: “Ningún jugador es irremplazable, porque sino Colo Colo hubiera dejado de existir cuando se retiró Chamaco o Caszely"

La salida de Pablo Solari en Colo Colo sin duda que ha dejado grandes interrogantes para lo que será el futuro del Cacique dentro de lo que resta de temporada, en donde el estratega del conjunto Albo, Gustavo Quinteros apuntó a que el Pibe es un jugador que no tiene reemplazo dentro del equipo.

Ante aquello, un histórico del Popular como lo es Marcelo Barticciotto se refirió a esta situación en el programa F90 de ESPN, en donde fue muy claro en estar en contra a las declaraciones de Quinteros y afirmando de que nadie en Colo Colo es irremplazable, dando una contundente apreciación.

“Yo creo que ningún jugador es irremplazable, porque sino Colo Colo casi hubiera dejado de existir cuando se retiró Chamaco o se retiró Caszely, sin embargo, el club siguió existiendo obteniendo títulos y éxitos”, partió señalando Barticciotto.

Profundizando en lo que será el futuro del Cacique sin Pablo Solari, el ‘Barti’ señaló de que sin duda se va un jugador importante al equipo, pero que tiene jugadores con los cuales puede suplir su partida y que debe darle la misma oportunidad que le brindó al argentino dentro de su estadía.

Pablo Solari parte a River Plate | Foto: Agencia Uno

“Sin duda que se te va un jugador importante y uno como técnico debe tener la capacidad de poder remplazarlo. Yo creo que Colo Colo con los tres que tiene: Zavala, Oroz y Bolados, en la medida en la que ellos estén en un buen nivel y tengan la regularidad que tuvo Solari, Colo Colo puede seguir haciendo el mismo juego”, explicó en F90.

Finalmente, Barticciotto se refirió a los dichos del estratega del Cacique, en donde señala que tras la partida de Solari podría ver la posibilidad de cambiar su esquema, algo que no le parece al histórico de los Albos, ya que indica que dentro del plantel están los interpretes para sostener su idea de juego.

“En un momento él (Quinteros) habla de que quizás tengan que cambiar el sistema y yo creo que Colo Colo puede jugar con el mismo sistema porque los tres jugadores son que juegan por afuera y que no son ningunos tontos en el mano a mano tampoco, no es que Oroz, Zavala ni Bolados no puedan gambetearse a nadie. Son de diferentes características sin duda, pero son punteros igual. A Colo Colo le conviene cambiar la forma de juego”, cerró.