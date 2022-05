Marcelo Díaz no cierra las puertas a jugar en clásico rival de Universidad de Chile: "En Colo Colo no podría jugar, quizás en la UC sí"

El ex mediocampista de los azules, quien hoy por hoy no vive el mejor de los presentes en Libertad de Paraguay, sorprendió asegurando que sería capaz de ponerse la camiseta de Universidad Católica, más no la de Colo Colo.