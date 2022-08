Tras el triunfo de Universidad Católica ante la U en el clásico disputado este sábado, una de las figuras del partido, Mauricio Isla no escondió su alegría tras el triunfo y realizó una publicación en su cuenta de Instagram. Uno de los que comentó fue Marcelo Díaz, algo que no cayó muy bien a los hinchas azules.

Marcelo Díaz responde de manera cariñosa a publicación de Mauricio Isla e hinchas de Universidad de Chile no se la perdonan a Carepato

Universidad Católica sigue celebrando el triunfo por tres tanto a cero ante la U en el Clásico Universitario de este sábado disputado en el Estadio Nacional con una figura descomunal: Mauricio Isla.

El Huaso debió soportar los hostigamientos de la hinchada azul, quienes se sienten traicionados por el campeón de América y su partida a los cruzados y no a la U, equipo que él decía querer, acrecentado que durante la semana se supo que la dirigencia cruzada ofertó más que Azul Azul por el pase del lateral derecho.

Es por eso que Isla ayer vivió un verdadero desahogo, dos asistencias y un dolor de cabeza para el lateral de la U, José Ignacio Castro, dieron cuenta que el "44" cruzado fue el más destacado de la cancha.

Y tras el compromiso, siguió con sus demostraciones de felicidad y usó sus redes sociales para aquello, específicamente en Instagram. Con tres fotografías dio cuenta del sabor del triunfo ante el clásico rival. "+3" con algunos emoticones y citando la cuenta de Cruzados.

Dentro de los comentarios, llegó uno de Marcelo Díaz. Carepato respondió con un "El mejor mi cholito". Pues bien, esas palabras no cayeron muy bien en los hinchas de la U.

"Innecesario esto Chelo. Ahora no", "ubicate con tus comentarios, respeta al hincha de la U!! No seas gil", "otro amarillo más?", "respeto al hincha de la U cómo mínimo", "hincha de carton vo no soy chuncho andate pala uc nomás", fueron algunos de los dichos de parte de hinchas que respondieron a los halagos de Carepato a Isla.

ver también Chico Hoffens responsabiliza a Vargas y Goldberg de la crisis de la U

Respecto al futuro contractual de Díaz, finaliza a fin de temporada con el Libertad de Paraguay y ahí se sabrá dónde jugará el 2023 ¿La U? Veremos.