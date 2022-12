El delantero Marcelo Larrondo no lo pasa bien en los últimos meses. Luego de su fallido paso a Colombia, el artillero se quedó sin club y solo pide que algún equipo de Chile lo considere para el futuro.

Marcelo Larrondo pasó de ser uno de los goleadores del fútbol chileno a pedir una oportunidad en el país. El argentino nacionalizado chileno salió abruptamente de Audax Italiano por un tema familiar, mientras que estuvo a punto de ir al Once Caldas de Colombia. Sin embargo, una crisis de pánico lo dejó sin poder ir a Manizales.

Un momento duro para el goleador quien pide una oportunidad real de poder jugar en el fútbol chileno, donde vivió lindos momentos con La Calera y O'Higgins. Ahora, Larrondo intentará reinsertarse en la actividad luego de meses sin decir presente en el campo de juego.

"Quiero volver a jugar al fútbol chileno. Estoy trabajando para volver a un club, ahora que estamos en pleno mercado de pases, ojalá llegue una oportunidad. Quiero volver a pisar una cancha, es lo que más deseo", dijo en DirecTV Chile.

Larrondo en 2022 solo jugó 22 minutos en 2 partidos con la camiseta del Audax. De ahí en adelante, la situación fue compleja para el jugador que no logró reinsertarse a la actividad.

Marcelo Larrondo rindió a gran nivel en el fútbol chileno (Agencia Uno)

Larrondo recuerda con añoranza su paso por O'Higgins, que lo marcó a fuego acá en el fútbol chileno. El exjugador de River Plate y el Torino en Italia vive de los recuerdos ante una complicada situación, ya que aún no logra encontrar equipo para seguir su carrera apenas con 34 años.

"En O´Higgins no me fue mal, hice 15 goles y estuvimos a un punto de clasificar a una copa. Tengo recuerdos muy lindos. Después viví ese momento malo, pero me quedo con los recuerdos lindos", manifestó.