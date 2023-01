Audax Italiano empató en calidad de visitante frente a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna a un tanto, en el primer Clásico de Colonias de la temporada y que queda registrado como duelo correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional.

Dentro de las situaciones por destacar, se encuentra la vuelta de Marcelo Díaz al fútbol chileno luego de casi once años. Carepato estuvo en la cancha por 86 minutos y si bien no fue un desenvolvimiento brillante, de todas maneras se nota la calidad de jugador que es.

Un eterno de la historia de Audax es Marcelo Zunino, quien en conversación con Bolavip comentó sobre qué le pareció el partido, que reconoce no fue el mejor y básicamente por ser el primero del certamen.

"No me quedé dormido, pero no fue un partido intenso. Puede ser el calor, primer partido del campeonato, pero por las situaciones de gol que tuvimos, creo que obtuvimos un resultado muy positivo", sostuvo el ex zaguero central.

En virtud al debut de Marcelo Díaz, Zunino enfatiza que es un jugador de grandes características y que su experiencia debiese ayudar en demasía al cuadro floridano.

"Bien, un verdadero líder. Con criterio, tranquilidad, buen manejo de balón. Me parece que va a ser un gran aporte con todo lo que tiene alrededor, con Matías Sepúlveda, con Marco Collao, también. Serán tremendos complementos para él y me parece que en la medida que el equipo funcione y él lidere dando salida con el balón, sin duda será un gran aporte", reconoce el ex concejal.

Zunino cree que Díaz seráun real aporte al Audax Italiano (Agencia Uno)

Zunino añade que "cuando el equipo tenga momento de presión sobre todo en los momentos negativos y se vea sobrepasado, él tiene que poner su experiencia y el cerebro. Me parece que hoy estuvo claro", puntualizó.

Finalmente, tuvo palabras para la extraordinaria conquista de Gonzalo Sosa, quien luego de un año por México, volvió a tierras chilenas. "Golazo, golazo. Lejos lo mejor del partido y se nota que es un gran delantero de raza. Le meten un pase a la espalda, él estudia y ya sabe cómo viene el balón, tiene visualizada la jugada, pecho, media vuelta y golazo. Sosa demostró porqué es un goleador y un nueve de área", concluyó.