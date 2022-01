La derrota de la Selección Chilena podría causar un gran problemática con la presencia de ir al Mundial de Qatar 2022. El elenco nacional sufre más de la cuenta con esta caída considerando que los tres puntos ante Argentina era fundamentales para mantener viva la ilusión, a pesar de que las aspiraciones aún no están agotadas y existen opciones matemáticas para pelear, al menos, por el repechaje.

Uno de los periodistas argentinos más reconocidos como lo es Martín Liberman, analizó la dura derrota que sufrió Chile al respecto con la albiceleste, donde fue enfático en señalar que con esta nueva caída en lo deportivo el elenco nacional comienza a hipotecar las opciones de ir al Mundial.

“No se ha despedido, pero hipotecó gran parte del sueño, porque Chile debía ganarle a Argentina como local. Dejó pasar tres puntos valiosos. No le salió nada. El equipo jugó mal. Argentina no sufrió en la altura. Fue una noche para el olvido de Chile. Todos celebran la victoria de Argentina, menos Chile”.

Eso no fue todo, debido a que también expresó que “Un Chile desconocido, me llamó la atención el esquema y la disposición de los futbolistas de Lasarte. En la previa, Chile era un equipo ambicioso que soñaba con tener la pelota y no la pudo tener. Habilitaron muy poco a sus delanteros”.

Además, el reconocido comunicador trasandino destacó la presencia de Ben Brereton en la Selección Chilena. “Es el hombre de área, pero jugó por izquierda y no lo hizo mal, estuvo rápido, ágil y le ganó a Molina más de una vez por ese lado, pero me sorprendió que Brereton no fuera por el medio en el ataque”, expresó mediante su canal de YouTube.

El elenco nacional se mentaliza para sacar un buen resultado en la próxima fecha, donde se medirán como visitante ante Bolivia en la altura de La Paz.