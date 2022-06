El ex jugador de la Universidad de Chile Mathías Corujo habló del mal momento que atraviesa la institución en estos últimos años, en dónde el 'Chiche' señaló que es una situación que la da pena

La Universidad de Chile no cerró una muy buena campaña en la primera rueda del campeonato, en donde los Azules nuevamente están más cerca de pelear la zona del descenso, que optar por luchar la cima del torneo y para mejorar dicha imagen, la U se la jugó con el entrenador uruguayo Diego López, quien será el encargado de cambiarle la cara al plantel para el segundo semestre.

Ante esta situación, el ex jugador del Romántico Viajero Mathías Corujo dialogó con Radio Agricultura y habló sobre el presente de la Universidad de Chile, en donde partió refiriéndose al nuevo DT del club, al cual lo considera un entrenador aptó para dirigir a los Azules y le deseó todo el éxito.

“Es un entrenador muy capaz, con las cosas claras. Es muy serio y trabajador, tanto en el día a día, como en la parte táctica. Viene con la idea italiana de defender muy bien y en ese sentido tiene muy buenos conceptos. Espero que le vaya lo mejor posible, porque eso significa que le irá muy bien a la U”, partió indicando Corujo.

En contexto a lo que ha sido las últimas temporadas del conjunto Laico, el ‘Chiche’ señaló que se ha mostrado preocupado por el momento que vive la U hace algunos años, indicando que el equipo no ha poseído un sistema de juego definido, pero que espera que puedan darle la vuelta a esta mala racha y salir adelante.

Corujo cosechó tres títulos con la U | Foto: Agencia Uno

“Lo sigo y trato de mirar los partidos. Viven un momento complicado, donde se juega poco, no tenían muy clara la idea de juego. Da un poco de tristeza ver a la U como está ahora, pero no tengo duda de que va a cambiar todo y va a andar bien de vuelta”, explicó en Radio Agricultura.

Finalmente, Corujo indicó que está quemando sus últimos cartuchos en el fútbol con el Sol de América de Paraguay y que está estudiando para ser entrenador, en donde uno de sus sueños principales sería dirigir a la Universidad de Chile.

“Llevo dos años estudiando para ser DT. Siempre hablo con mi señora que la idea es quedarnos en Uruguay y no salir más, pero si sale la posibilidad de que me viene a buscar la U, no lo dudamos. Es uno de los pocos destinos donde nos iríamos. Sería un sueño dirigir a la U”, cerró.