Dentro de lo que ha sido este inicio de temporada en la Universidad de Chile, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ha conseguido instaurar una solidez defensiva importante en los ‘Azules’, un puesto que ha sido un calvario hace años anteriores, en la que la U no lograba tener esa seguridad que hoy muestra.

Uno de los protagonistas en esta zaga, es el defensor nacionalizado chileno, Matías Zaldivia, quien en esta joranda conversó con Radio Cooperativa y se refirió a lo que ha sido su labor en la defensa del ‘Romántico Viajero’, en la que destaca el nivel de Luis Casanova y Nery Domínguez.

“Lucho (Casanova) está haciendo un gran campeonato, creo que es uno de los puntos altos de nuestro equipo, pero también cuando me tocó jugar con Nery (Domínguez) en las primeras fechas, nos entendimos muy bien. Al que le toque lo puede hacer muy bien. Es todo muy temprano, aún nos seguimos conociendo con Lucho y con los demás compañeros”, comenzó señalando Zaldivia.

Sobre la solidificación que logró Pellegrino con la dupla entre Zaldivia y Casanova, el ex Colo Colo se confesó ante lo que ha mostrado un jugador tan experimentado como Domínguez sentado en el banco de suplentes, en la que señala que se mantienen alerta ya que el ex Racing es un jugador de grandes cualidades y que se entrena al máximo para luchar un puesto de titular.

Domínguez es uno de los jugadores más experimentados en la U | Foto: Agencia Uno

“Nery es uno de nuestros capitanes, es de los primeros en entrenarse bien toda la semana y eso a lo que estamos jugando, nos hace estar alerta y no bajar el nivel. Sabemos la calidad de Nery y en el momento que entre, lo va hacer muy bien. Eso nos ayuda mucho a mejorar como equipo”, replicó en Cooperativa.

Finalmente, Zaldivia descartó un posible enojo por parte de Domínguez por su suplencia en la U y destaca que el experimentado defensor es uno de los grandes puntales dentro del equipo, en el que siempre alienta al máximo a sus compañeros en el lugar que le toque estar.

“Obviamente cualquier jugador no le gusta estar en el banco, por suerte Nery es uno de los primeros para tirar arriba al grupo, en estar todos los partidos ahí dando tu palabra de aliento o cómo ve él el partido para darnos su ayuda, no veo molestia en él, como a cualquier jugador a uno no le gusta estar afuera, pero eso del enojo no es así”, cerró.