Ya no falta nada para el inicio del Campeonato Nacional 2023.

Los clubes del fútbol chileno ya están en la parte final de la pretemporada, pero todavía buscan refuerzos para hacer una buena actuación durante el 2023. Por esto, es importante tener clara la fecha en la cual cierra el libro de pases, ya que el Campeonato Nacional está muy próximo a comenzar.

¿Cuándo cierra el libro de pases 2023 del fútbol chileno?

De acuerdo a las bases del torneo de Primera División, "el plazo fatal para presentar una solicitud de habilitación de jugadores vence a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha del Campeonato". En relación al calendario 2023, esto sucedería el jueves 9 de febrero.

Colo Colo, la U y Católica siguen en el mercado

Los Albos perdieron muchas piezas importantes durante el 2023. Jugadores como Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero dejaron el club, por lo que Gustavo Quinteros y la dirigencia han trabajado en encontrar a los reemplazantes. Esta semana se han incorporado Carlos Palacios y Leandro Benegas, pero de acuerdo a lo informado por Daniel Morón, todavía deberían llegar tres jugadores más.

La U parecía que con la llegada de Cristopher Toselli salía del mercado, pero al parecer Mauricio Pellegrino quiere un lateral izquierdo. José Castro no convenció del todo y Marcelo Morales estará durante enero y febrero en el Sudamericano Sub 20. En el pasado sonó Ronald de la Fuente, aunque en aquella ocasión no lograron llegar a un acuerdo con Curicó Unido. Cristián Gutiérrez también es una opción para el puesto.

Universidad Católica por su parte tiene un punto débil en la zona de volantes, donde Ariel Holan no cuenta con muchas alternativas. Para más, el DT no tiene considerado a Felipe Gutiérrez, por lo que necesitan sumar jugadores en esa zona del campo de juego.