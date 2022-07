Universidad de Chile enfrenta su partido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2022 este domingo. Los dirigidos por Diego López vienen de vencer en el reinicio del torneo a Unión La Calera y ahora buscará el segundo triunfo consecutivo al mando del técnico charrúa.

Sin embargo, en aquel compromiso no todo fue alegría, pues los azules sufrieron la expulsión de Cristián Palacios. El Chorri vio la tarjeta roja directa a los 67 minutos por una fuerte entrada al defensor brasileño Pedro Henrique y que Piero Maza no dudó en su decisión.

Aunque las penas del infierno le llegaron después al delantero universitario, ya que su castigo fue de tres fechas y aquello se transformó en un problema para López que pierde a su goleador para estos compromisos y que lo podría perder definitivamente ¿Por qué?

Durante este sábado surgió la información que habría un interés por el uruguayo desde el fútbol de Medio Oriente, una situación que podría cambiar todos los planes del entrenador para este segundo semestre.

Miguel Ángel Gamboa, ex jugador del 'Romántico Viajero', cree que la U deben tomar la decisión de vender a Palacios. El ex atacante afirma que no ha sido el aporte que se esperaba tras lo demostrado en Unión Española.

"Ha sido goleador entre comillas no más, su rendimiento no ha sido bueno. La verdad que ha estado muy por debajo de lo que jugó en Unión Española. Es más, en los últimos partidos ha dado bote, si anda perdido. Para mí que lo vendan no más, creo que no ha sido un aporte como esperaba la gente de la U, creo que todos estarán contentos que lo vendan", dijo Gamboa a Bolavip Chile.

" Si vemos el resultado no ha sido tan bueno. Aparte no sé qué ven para comprarlo, no entiendo. Si lo vieron jugar el último semestre o este semestre, no sé. Increíble como ha cambiado la cosa, antiguamente te vendían por el rendimiento", agregó.

El delantero fue expulsado ante La Calera y recibió tres fechas de castigo | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la consulta de si se llegara a concretar la venta del delantero, la U tendría que ir por su reemplazo o un '10', ya que siente que Ronnie Fernández no ha estado acorde a lo que pide el equipo.

"Un 9 o un 10, si no hay un centrodelantero. Creo que Ronnie (Fernández) tampoco ha andado a la altura. Lo que pasa es que cuando los funcionamientos de los equipos no andan bien es difícil valorar lo que hacen los delanteros", manifestó el ex futbolista.

"En este caso no han tenido pelotas aún más fáciles o cómodas para anotar goles. Ese es problema, si un equipo no tiene un buen funcionamiento de ataque, claramente los delanteros son poco lo que se ven. Los goles de la U han sido jugadas individuales", cerró.