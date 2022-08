Han sido días duros en la Universidad de Chile y no solo en lo deportivo que ya bastante que desear han dejado en la cancha, si no en el plano dirigencial con cartas de los representantes de la casa de estudios en el directorio de Azul Azul, quienes manifiestan su rechazo a la forma de administrar al club de parte de Michael Clark y todos los controladores.

Con todo ese ruido mediático, horas más tarde se supo de la llegada de Mauricio Etcheverry como asesor externo para la concesionaria que rige los destinos del cuadro deportivo estudiantil para ayudar a la U en relaciones externas y que sirva como lobbista ante algún suceso determinado.

Pero la llegada de Etcheverry, colaborador cercano a Sergio Jadue en su respectivo momento, no dejó indiferente a nadie y las reacciones no se hicieron esperar en el mundo del fútbol chileno y la opinión pública.

Hoy sábado, fue el turno del presidente de la ANFP Pablo Milad, quien precisamente estuvo en el Estadio La Granja observando la victoria de Curicó Unido ante Universidad de Chile y tuvo buenos comentarios a la persona del dirigente serenense. "Yo conozco a Mauricio hace muchos años y efectivamente era el brazo derecho de Sergio Jadue. No tengo nada que decir porque es una decisión de cada institución de incorporar a las personas que quieran. Cada uno toma las decisiones que quiera y se tiene que hacer responsable", comentó el timonel.

Mauricio Etcheverry cuando era brazo derecho de Sergio Jadue (Archivo)

Más tarde, añadió que "nosotros por nuestro lado no tenemos ningún problema con nadie, no hacemos ninguna discriminación y no separamos a nadie de la asociación, que es el sentido de relacionarse y de la cooperación de todos los clubes por iguales", dijo el ex Intendente.

Sobre si no le genera ruido que alguien que fue cercano a la administración de Jadue, Milad sentenció que "él ha participado y tiene un club en La Serena de Tercera División. A él le gusta el fútbol y a los que le gusta no suelen estar muy alejados. El ruido lo tiene que hacer cada uno, pero nosotros tenemos una muy buena relación con cada uno de los clubes. Por eso tenemos una relación muy cercana y no haremos ninguna distinción por una u otra persona", cerró.