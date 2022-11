Ignacio González dejó de pertenecer a Deportes Antofagasta. Tras un año complejo el portero ya no corre más en el cuadro Puma. En diálogo con Bolavip, el formado en Colo Colo habló de todo mientras analiza su futuro.

Una de las aristas fue este difícil 2022 y tuvo palabras para su salida de Antofagasta. "Tristeza e impotencia de no dejar al equipo en primera. Tuve que ganarme el respeto y cariño de la gente con profesionalismo, llegué y no jugaba porque el titular era Fernando (Hurtado) y tuve que esperar mi oportunidad. Fue algo que costó, pero ahí la gente valora las veces que me tocó entrar e intenté dar siempre lo mejor de mi", reveló el Nacho.

Sobre su salida, el entretubos sostiene que "tuvimos bastantes dificultades en el año, pero terminé contrato con el fin de temporada y nadie del club me informó que quería seguir conmigo", aclaró el golero quien además comentó sobre el segundo descenso que le toca vivir en su carrera.

"Es algo que no se lo doy a nadie, porque un descenso en ninguna parte se ve favorable, pero hay casos y casos. Analizar bien en el fondo a cada jugador y ver qué puede venir para el futuro, pero claramente uno se puede ver dañado. Pese a eso, me han llamado hartos equipos y a pesar del mal momento del descenso, si me llaman es porque he hecho bien las cosas en los últimos años", argumentó el ex San Luis.

Es el segundo descenso en la carrera del Nacho, sin embargo, clubes ya lo están llamando pensando en el 2023 (Archivo)

También tuvo palabras, respecto a la llegada de Fernando De Paul a Colo Colo, pese a su pasado en la U. González puntualizó que "te puedo decir que es una gran persona y un gran arquero, donde vaya le voy a desear lo mejor", en base a eso y a la pregunta si él jugaría en los azules pese a donde se formó, el portero se restó de responder, porque está hablando con algunas instituciones.

ver también El regalo de la U para Joan Manuel Serrat

Finalmente, y sobre qué siente él que le falta para estar en la órbita de La Roja y pese a que ha estado en prenóminas, no ha podido ser partícipe de algunas citaciones más oficiales. Es por eso que el deportista aseveró que "obviamente a uno le gustaría saber en qué está fallando, pero hay una competencia muy buena. Algo difícil de estar, pero confío en mis capacidad y en un futuro estar en la órbita de la selección", concluyó Nacho González.