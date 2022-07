La Universidad de Chile presentó hace algunos días a su segundo refuerzo para esta temporada, la cual se trata del experimentado defensor argentino, Nery Domínguez, quien llega al conjunto dirigido por Diego López con la mejor expectativa de conseguir grandes cosas en su desafío por el fútbol chileno.

En esta jornada, el ex jugador de Racing Club dialogó con el canal oficial del conjunto Laico y dio a conocer los comentarios que le otorgaron sus ex compañeros que pasaron por la U, como lo son Marcelo Díaz y Eugenio Mena, a quienes consideró como claves para poder arribar a la escuadra Universitaria.

“Tuve la posibilidad de tener compañeros chilenos, que han jugado en este club y me han hablado maravillas, muy bien. Cuando uno está con esa posibilidad y que te hablen tan bien, te da ese empujoncito para tomar la decisión. Hay estaremos en contacto, yo de ellos y ellos de mí también”, partió señalando Domínguez.

El ex zaguero de la Academia hizo memoria y recordó lo que fue enfrentarse a la Universidad de Chile en la fase de grupos por la Copa Libertadores 2018, en donde tuvo grandes palabras ante la hinchada que se agolpó en masa en el Estadio Nacional en aquel encuentro, en donde confesó que salió fascinado.

Nery Domínguez alabó a la hinchada Azul | Foto: Caputra U. de Chile

“Me tocó enfrentarlo tanto en Chile como en Argentina en la fase de grupos del 2018 y nos tocó primero acá, la verdad que fue un marco espectacular, jugamos en el Estadio Nacional recuerdo y ese día la cancha estaba explotada. Salió un lindo partido, fue un marco muy bueno. En ese momento no imaginaba que me iba a tocar cuatro años después iba a vestir esta camiseta, pero sí que me gustó mucho venir y jugar en el Estadio Nacional, es el destino que te va marcando cosas, es un club que me gusta y estoy contento por este paso”, expresó al canal oficial de la U.

Finalmente, Domínguez tuvo palabras de agradecimiento a todos los hinchas que la han expresado su cariño mediante las redes sociales desde que se conoció su llegada a la U y que espera retribuirle todo ese reconocimiento dentro de la cancha, defendiendo los colores del conjunto Azul.

“Agradecido, mucho cariño me han demostrado sin conocerme o a través de que se conoció mi llegada a este club. Solo palabras de agradecimiento y como digo siempre, la única manera de devolverles ese cariño y agradecimiento es demostrarlo adentro de la cancha, dando lo mejor, con el mayor compromiso y dedicación a esta institución tan grande que me está abriendo las puertas y me está abriendo una posibilidad muy linda”, cerró.