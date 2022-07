Nery Domínguez comenta como se gesta su llegada a la Universidad de Chile: "Desde que surgió la posibilidad me gustó el desafío, es algo que me motiva"

La Universidad de Chile hace unos días presentó a su segundo refuerzo de cara a esta temporada, la cual trata del defensor argentino que proviene de Racing Club, Nery Domínguez, quien fue oficializado en las redes Azules y firmó su contrato con la entidad Universitaria por los próximos dieciocho meses.

Hace algunos instantes el zaguero trasandino habló con el canal oficial de la Universidad de Chile, reflejando sus primeras sensaciones durante estos días en el Centro Deportivo Azul, en donde partió señalando que se muestra entusiasmado por este nuevo gran desafío en su carrera futbolística.

“Muy contento, desde que surgió la posibilidad me gustó el desafío, es algo que me motiva. La mayor expectativa e ilusión de hacer las cosas bien y bueno esperando conocer rápido a mis compañeros y el cuerpo técnico para afrontar los desafíos y objetivos que tengamos como grupo, apuntando siempre a lo mejor, estamos en una institución grande y prestigiosa, así que debemos ir por ese camino”, partió señalando Domínguez.

Ahondando en el mismo punto, el defensor de 32 años explica que espera poder integrarse rápidamente al grupo, para poder aportar con su granito de arena de forma inmediata.

Nery Domínguez con la camiseta de la U | Foto: U. de Chile

“Trataré de conocer lo antes posible a mis compañeros, de integrarme rápido a lo que es el grupo, se las exigencias de este club y trataré de aportar lo mío, sumar como digo siempre de donde me toque. Empezaré aportar lo mío siempre dando siempre lo mejor, tratando de conseguir cosas como grupo y en lo individual, lo tomó como un desafío importante en mi carrera y trataré de aprovecharlo”, expresó el ‘Tata’.

Su versatilidad dentro del campo de juego es una de las grandes características que posee Domínguez, a lo que el jugador señala que puede jugar como defensor o volante, lo que dependerá netamente del DT y que en la posición que lo estipule necesario, él dará el todo por el todo para el equipo.

“Estoy abierto a cualquier posibilidad, siempre tratando de sumar, si me precisa en la defensa, lo haré con gusto y también tengo la posibilidad de una posición en el mediocampo donde he jugado casi toda mi vida, pero últimamente lo venía haciendo en la defensa, así que no va haber problema por eso y bueno, siempre a disposición de lo que requiera y precise el equipo en cada momento”, señaló al canal oficial de la U.

Finalmente, Domínguez tuvo palabras para lo que ha visto en la Universidad de Chile en esta temporada, en donde da a conocer sus principales características, las cuales gustan demasiado al jugador y en donde espera poder acoplarse rápidamente a lo que busca el DT, para así ya poder al grupo.

“Me gustó el equipo, se ve que hay un buen trabajo, si bien es un cuerpo técnico que llegó hace poco, tratan de jugar por abajo, de ser un equipo dinámico y de presionar arriba, tratando de generar situaciones. Está bueno, yo trataré de adaptarme rápido a la idea y la forma de jugar y bueno, conociendo a mis compañeros dentro del campo”, cerró.