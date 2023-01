Nicolás Maturana se transformó en un jugador importante en Cobreloa y parecía que el exjugador de la Universidad de Chile encontraba su lugar en el fútbol chileno. Sin embargo, el volante recibió una serie de amenazas de muerte, que lo llevaron a tomar la decisión de salir lo antes posible de Calama para no jugar más, al menos por 2023, en el cuadro naranja ni dar la pelea en la Primera B.

Maturana hoy llegó al recinto de entrenamiento de los Zorros del Desierto y no tuvo miedo en contar su verdad sobre los hechos. "Fueron hasta mi edificio a amenazarme. No pudieron entrar, porque el conserje no los conocía, pero se pasearon por mi estacionamiento, me mandaron videos y fotos de donde vivía. Es algo más grave. Es clara la señal, sé de donde viene, no voy a dar nombres, la mayoría de la gente lo sabe", expresó al medio local En La Línea.

Además, el mediocampista fue directo al hueso y culpó a la regencia del club por no apoyarlo lo suficiente culpando al exjugador y actual gerente deportivo, Óscar Wirth.

"De parte de la dirigencia nadie me ha llamado y me ha dicho, Nico te vamos a apoyar. Óscar Wirth no me ha dicho nada. Independientemente de la mala relación que tengo con él, por último como gerente deportivo debería acercarse y decir que cuento con el apoyo independiente de las diferencias que tengamos", agregó.

Nicolás Maturana acusa abandono en Cobreloa (Agencia Uno)

Maturana, con su franqueza habitual, repartió para todos lados y fue directo a la hora de contar qué buscará hacer de su futuro. "Es clara la señal, quieren que me vaya y lo voy a hacer. Hablé con el profe (Emiliano Astorga) que me quiero ir a préstamo. Voy a echar mucho de menos al club, estoy encariñado con la gente que me quiere y acostumbrado con el club", manifestó.

El remate de Maturana, quien podía consolidarse como figura en Calama este 2023, fue con todo y volvió a repasar a la plana de la institución.

"Es clara la señal, no me quieren acá de parte de la dirigencia, de parte de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico no puede hace mucho, porque tampoco los pescan cuando dicen las cosas", agregó.