Nicolás Núñez fue el artífice de gran campaña de Magallanes y que terminó con el Manojito de Claveles en Primera División después de muchos años y, además clasificando a la Copa Libertadores luego de ganarle la Copa Chile a Unión Española.

Lamentablemente para el querido Maga la adaptación a la serie de honor no fue la soñada y el DT dio un paso al costado con la venia de la dirigencia. ¿Qué hará ahora?

"Lo primero es descansar, bajar la tristeza porque dejar un club después de tantos años, aferrarme a mi familia y luego hay que perfeccionarse, tengo pensado hacer un viaje por algún lugar donde pueda coordinar con los técnicos que me identifican", le confiesa a Bolavip.

Y en esa línea apunta a dos entrenadores de fama mundial. "Desde el liderazgo me encanta la línea de Manuel Pellegrini y también Josep Guardiola a quien admiro y apludo cómo juegan sus equipos, lo sigo hace mucho tiempo", asegura.

El sorprendente Magallanes de Nico Núñez (Photosport)

El estratega de todos modos aclara que su paso por Magallanes lo cierra de buena forma. "Lo que rescato y me voy con un valor humano y que lo que más me enorgullece y que me da ilusión, es el reconocimiento y agradecimiento de los jugadores, que me hayan dicho que ahora se sienten mejores futbolistas y el vínculo fue buenísimo, y se puede trabajar de esa forma", explica.

Igualmente Núñez es autocrítico y cree que le perjudicó "la conformación del plantel, optamos una forma de mantener lo del año pasado y era necesario renovar, no sólo bastaba el funcionamiento, también con jugadores en una competencia que tenía una exigencia mayor".

Agregando que "me equivoqué principalmente con que a pesar de que me lo dijeron, el haber competido en dos frentes y haber mantenido el mismo plantel, nos jugó en contra, pensamos que con funcionamiento nos podía alcanzar, tenemos jugadores mayores que tienen una capacidad y seguridad, pero la frescura física de la competencia te exige más, y por otra parte teníamos jugadores muy jóvenes".

Por último, Nico Núñez responde las palabras de Juan Cristóbal Guarello, el que aseguró que tiene futuro de selección chilena.

"Me produce orgullo, motivación e ilusión para seguir preparándome, uno como jugador y como técnico sueña con eso, me alienta a seguir creciendiendo, estudiar, mejorar, perfeccionarme y ser opción para lo que necesita nuestra selección", cerró.