El ex arquero de Deportes Melipilla y una de sus grandes figuras este 2021, Nicolás Peranic, afirmó que está muy triste por la decisión del Tribunal de Penalidades porque ellos se ganaron en cancha el derecho a permanecer en Primera.

Este lunes la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional falló en contra de Deportes Melipilla expulsándolo del organismo rector del balompié nacional.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los Potros, los que alegan que ellos se ganaron en cancha el derecho a permanecer en Primera División.

Así lo manifestó el arquero Nicolás Peranic, que en conversación con Radio Pauta, afirmó que "obviamente no es una noticia grata, más allá de que nuestro trabajo pasa por defender al club en el campo de juego, pero una medida como la que se tomó nos afecta, mucha tristeza, bronca, dolor por todos los esfuerzos por dejar al equipo en Primera, dejamos todo en la cancha".

Consultado si vio algo extraño respecto a los contratos, el guardameta asegura que "personalmente no puedo decir nada, siempre he tenido todo en regla, uno no anda viendo que contrato tiene un compañero, como se maneja el club, en su momento cuando Gino Valentini salió diciendo esas cosas, fui el primero en salir a desmentirlo".

Agregando que "si el club tuvo irregularidades, sé lo mismo que sabe todo el mundo, lo que ha ido saliendo en los medios, para mi las sanciones deberían ser sobre las personas que se equivocaron, no en un equipo, hay una ciudad atrás".

Sobre su situación personal, Peranic cuenta que "yo finalice contrato, no pertenezo más a la institución y uno se preocupa por los compañeros que se quedaron con contrato, la incertidumbre por no saber qué hacer".