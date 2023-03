Ex arquero del fútbol chileno y La Roja, Nicolás Peric, ninguneó la nominación del crack de Universidad de Chile, Darío Osorio, a la Selección Chilena diciendo que lo llaman por lo que puede ser en el futuro y no por el fútbol que está desplegando en la U.

Universidad de Chile no le encuentra la vuelta a su juego en los últimos partidos y está en una meseta de la cual no puede salir, en donde prácticamente no remata al arco y no encuentra en funcionamiento del equipo.

Uno que ha perdido protagonismo en los azules es Cristián Palacios, quien ha visto desde el banco de suplentes cómo Nicolás Guerra le ganó el puesto y se está transformando en un fijo para Mauricio Pellegrino.

“Yo creo que lo que pasa con Palacios es que le corta el circuito de juego, hace que la U juegue de otra forma y cambie la forma en que quiere Pellegrino que juegue su equipo y Palacios genera espacios, por eso la U ataca poco”, dijo Nicolás Peric, ex arquero, en ESPN F Show.

Crack azul se integrará a los trabajos de La Roja. | Foto: Agencia UNO

Peric saltó de la U a criticar la nominación de Osorio a La Roja: “La U tiene un tránsito de pelota muy cansino y Osorio está cumpliendo una función defensiva, le ha quitado una luz a su futbol que Osorio ahora es seleccionado por lo que pueda llegar a ser, no por lo que está haciendo. No hay ninguna posibilidad de que Osorio sea seleccionado hoy, va por lo que puede llegar a ser”.

“La U pierde circuito de juego, pero gana en profundidad. Pellegrino tiene que aclarar qué pretende al final, porque si quiere seguir con este circuito quizás le va rendir frutos cuando sea más osado, pero pierde jugadores ofensivamente porque no hay sorpresas”, cerro pidiéndole más claridad a Pellegrino.

ver también Pelotazo trata a Pellegrino de caprichoso por prescindir de Palacios

Lo concreto es que Darío Osorio se integrará a los trabajos de la Selección Chilena y buscará convencer a Eduardo Berizzo que puede ser una alternativa real y, por qué no, el futuro de La Roja.