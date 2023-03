El juez Fernando Véjar, responsable por el arbitraje del Ñublense vs. UC en el día de ayer, no es primera vez que está envuelto en la polémica y ya le había pasado después de la Supercopa entre Colo Colo y Magallanes donde Gustavo Quinteros lo denunció.

No es su primera polémica: Fernando Véjar está en el ojo del huracán y reflotan las ácidas críticas de Quinteros tras Supercopa

Fernando Véjar nuevamente está en el ojo del huracán tras su polémico arbitraje en el compromiso entre Ñublense y Universidad Católica, donde terminó expulsando a tres jugadores locales, a Jaime García y sacó una innumerable cantidad de tarjetas amarillas.

Lamentablemente para el referí, esta no es la primera vez que se ve envuelto en un polémico arbitraje, ya que hace muy poco tiempo se ganó las críticas de Gustavo Quinteros después de haber dirigido la Supercopa entre los albos y Magallanes.

Quinteros fue expulsado ante Magallanes por la Supercopa y después sancionado por sus críticas a Véjar. | Foto: Agencia UNO

En esa oportunidad, Quinteros dijo “Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como este (Véjar). Lo que nos pasó contra Palestino en la Fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decían que era penal y expulsión, no cobró nada”, dijo en su momento.

“Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro… Contra mío no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo Colo. Después de ese partido con Palestino lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final”.

La polémica de ese momento no le salió gratis a Gustavo Quinteros y fue suspendido por dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, algo muy similar a lo que experimentaron Jaime García y compañía durante la noche del viernes.

Lo concreto es que Fernando Véjar nuevamente está expuesto después de un arbitraje que dejó mucho que desear y en donde la hinchada local y los jugadores de Ñublense se sienten derechamente perjudicados por el referí.