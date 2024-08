Una nueva fecha es la que se asoma dentro del Campeonato Nacional, en donde sin duda uno de los grandes partidos de esta jornada será el que protagonizarán Colo Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, duelo crucial en la lucha al título.

Previo a este duelo, en el conjunto ‘Pirata’ no han vivido una semana muy tranquila y todo esto debido a la polémica que se ha instaurado por el supuesto quiebre en el camarín de Coquimbo Unido entre su DT, Fernando Díaz y sus jugadores.

Sobre esto, el portero del conjunto de la cuarta región, Diego Sánchez, conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que salió a aclarar lo que es esta situación, en la que descartó por completo el supuesto quiebre de camarín que se ha dicho.

“No hay ni una chance de que el plantel esté dividido por el tema de que el Nano no viaje con nosotros. Es por un tema médico. Y si fuese así, que el quiera viajar aparte porque se le canta… Está bien. Uno en el bus ni pesca al técnico, no es esencial que esté o no esté. No es tema”, declaró.

Colo Colo y Coquimbo se verán las caras este viernes | Foto: Photosport

Finalmente, Sánchez es consciente que el mal inicio del segundo semestre del conjunto ‘Pirata’ en el Campeonato Nacional puede generarse este tipo de dudas, en lo que es la relación de los jugadores con su entrenador, pero que el ‘Mono’ es tajante para desmentir esto.

“Para mí es una tema que se inventó. Cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces. Es falso. Ya estamos viejos para eso. Es imposible que pase. En equipos en los que he estado yo, había entrenadores que no viajaban con nosotros y eso es normal”, concluyó.