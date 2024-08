El ex futbolista se la jugó con todo y escogió al nuevo Alexis Sánchez del fútbol chileno

Palestino disputó el partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que los nacionales no pudieron obtener un buen resultado tras igualar a dos tantos ante Independiente de Medellín de Colombia en el Estadio Nacional.

A pesar del agrío resultado, el ex futbolista Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió al tremendo rendimiento del juvenil, Iván Román, quien se anotó con uno de los goles de los ‘Tricolores’ y cumplió un buen desempeño general, el que lo ilusiona para un futuro.

“Yo si fuese entrenador de él o parte del directiva de Palestino, sin duda que haría un trabajo integro con él, desde la formación, educación, el orientarlo un poco y proyectarlo, que él mismo entienda que su proyección no es más de un año o dos años en Chile, que él pueda mejorar la parte física, no solamente aumentar su masa muscular, aumentar su velocidad, optimizar todo lo que él necesita, porque al final el mayor beneficiado a parte del jugador, es el club, es el momento de hacerlo”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en aquello, el ‘Mago apunta a que desde el club deben hacer un buen trabajo con Román, ya que Valdivia le ve muchas condiciones para ser una de las próximas grandes joyas de nuestro fútbol nacional.

Román ha tenido un gran desempeño en Palestino | Foto: Photosport

“Los equipos con más recursos como en Argentina, Brasil o lo que hacen en Ecuador, se preocupan de esa formación del jugador, sería bueno que la gente de Palestino pudiese en un trabajo generalizado, poderlo proyectar no solamente en lo futbolístico, sino que en todo, en su carrera, sin duda que va a ser mucho mejor está a la vista, es tiempo de”, declara.

Finalmente, Valdivia se la jugó con todo, explicando que jugadores como Iván Román e Ignacio Vásquez son elementos de una tremenda proyección para nuestro país, en la que incluso ve al zaguero de Palestino como un jugador de las condiciones de Alexis Sánchez.

“Tiene la edad y él al escucharlo hablar pareciera ser un jugador que es bastante humilde, hablan bien de él, creo que es el momento de hacer este cambio con este tipo de jugadores y no solo con él, el chico de la Universidad de Chile, Ignacio Vásquez, es un buenísimo jugador, entonces tenemos que aprovechar que van saliendo estos jugadores, porque después decimos ¿Cuándo van a salir los nuevos Alexis, Medel o Vidal? y bueno, quizás este jugador no es un Alexis, pero si puede en tres o cuatro años ser el nuevo Alexis”, cerró.