Cuadro de la Región del Ñuble no tiene reparos en que el partido ante los azules sea con hinchas visitantes.

En Universidad de Chile no solo existe preocupación tras los últimos resultados en el Campeonato Nacional que la han ido dejando más relegada de los primeros puestos, si no que han debido lidiar con las sanciones que han recibido sus hinchas y no solo en condición de local, ya que también cuando han sido visitantes.

En relación a esto último, en el duelo ante Coquimbo Unido, se puso fin a la sanción de tres cotejos sin seguidores del Bulla cuando el equipo fue forastero y ahora en el horizonte viene Ñublense, un nuevo cotejo donde los azules tendrán que viajar.

No obstante, buenas nuevas vendrían para los laicos, debido a que en la tienda chillaneja no cierran las puertas para la presencia de aficionados de la U en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas este sábado a las 15 horas en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Es más, información que ha recabado Bolavip Chile y que proviene desde la misma ciudad de Chillán, el asunto ya está conversado, incluso, con las autoridades regionales y comunales y el visto bueno está, para que al menos poco más del 5% del aforo permitido, pueda ser usado por los simpatizantes universitarios.

Ñublense se abre a la opción de recibir público de la U el día sábado (Photosport)

Incluso, que traspasándolo a números, se esperan un público cercano azul a las 1.000 personas, a sabiendas que falta por determinar esos detalles, para que ya se puedan poner a disposición de las personas los diferentes tickets para presenciar el compromiso. Sin duda, una medida aplaudible por el club de los Diablos Rojos, ya que ellos nunca se han opuesto a la presencia de hinchas del rival en su reducto cuando han sido locales.