Si hay uno de los aspectos por el cual Arturo Vidal ha sobresalido en su extensa carrera en Europa y Sudamérica es su capacidad física a la hora de disputar los partidos. El King poco a poco comienza a ganarse un nombre el Flamengo y en el esquema de Dorival Júnior y espera seguir teniendo continuidad en lo que se le viene a futuro: la final de la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Juan Ramírez, PF del mediocampista nacional, dialogó en extenso con el programa Redgol En La Clave y recalcó la importancia que tuvo el traspaso de Vidal del Inter de Milán hacia el Mengao.

"Es cosa de verlo lo feliz que se le ha visto jugando, esta posibilidad que ha tenido de continuidad. Él venía con unas ganas de jugar enorme desde el Inter de Milán, que él estaba con muchas ganas, pero hoy en día se encuentra en una posición muy favorable para él, donde yo lo escucho permanentemente a partir del juego que le da Flamengo. Aquí ha logrado retomar cierto aire que lo vuelve a poner en primera línea y eso lo tiene muy contento", comenzó diciendo Ramírez.

"El caso de Arturo (Vidal) es bien particular. Yo siempre lo he denominado que él es un superdotado fisicamente, pero hay un elemento que yo considero que está en él y en muchos de los futbolistas que han tenido un logro importante en el fútbol chileno y es el factor competitivo. Vidal es un muchacho tremendamente competitivo y no me cabe duda que el entorno de los futbolistas de elite se determinan por la competitividad que tienen ellos y Arturo se ha movido muy bien. Él tiene ese gen competitivo que lo lleva a entrenarse, a pasar siempre el umbral que se puede", agregó.

Ramírez y Vidal han formado una gran amistad a lo largo de los años | Foto: Instagram

En esa misma línea, el brazo derecho del jugador advirtió que "hay que considerar que él llega a mitad de campeonato, donde hay un equipo más formado, pero así y todo ha sido un muchacho que se ha involucrado absolutamente en la competencia y en lo que significa Flamengo. Yo creo que el tiempo lo va a posicionar por distintos elementos. Él le entrega mucho a los equipos, es un muchacho que recupera muchos balones, que te distribuye bien, que tiene opciones de gol".

ver también Flamengo con Vidal en cancha igualó en la agonía ante Goias

"Tanto Alexis como Arturo se reencantaron con el fútbol. Veemos que ambos les está yendo bien y eso te demuestra que esta clase de futbolistas crecen mucho en la adversidad, estos son los futbolistas que son salen a sacar el pecho a las balas porque están hecho para eso", finalizó la entrevista.