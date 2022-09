Tras lo que fue la sólida victoria de Colo Colo ante Unión Española por 4-0 en el encuentro válido por la vigésima cuarta fecha del Campeonato Nacional, una polémica e incendiaria situación fue la que se vivió en las redes sociales y la cual tiene como principal protagonista a la familia de dos jugadores los ‘Hispanos’.

La mamá de Thomas y Benjamín Galdames posterior al duelo entre ambas escuadras, subió una foto a su cuenta de Instagram en donde aparece la camiseta del atacante de Colo Colo, Juan Martín Lucero, quien cambió de camiseta con uno de los jugadores de Unión Española finalizado el partido y la acompaño con un polémico mensaje “¿Se regala o la tiro a la parrilla para el 18?”, fue lo que señaló Alejandra Millán en su publicación.

Esta publicación rápidamente se viralizó dentro de los hinchas de Colo Colo, quienes repudiaron el actuar de la madre de los jugadores de Unión Española y le dejaron distintos tipos de mensajes en su Instagram por polémica imagen que posteo en sus historias.

Hace instantes, el mayor de los Galdames y hoy jugador del Genoa de Italia, Pablo Galdames salió al paso de este polémico hecho que tiene como principales protagonistas a su mamá y hermanos, emitiendo un comunicado en su cuenta de twitter, en donde partió pidiendo disculpas al nombre de toda su familia por la publicación.

La publicación que subió la madre de los Galdames | Foto: Instagram

“Sabemos que hay una historia de Instagram dando vuelta que subió mi madre el día de ayer. Quiero atenderlo y pedir disculpas en nombre de toda la familia Galdames Millán. Conozco las intenciones por detrás, y aun que no nació de un mal lugar, el humor negro mostrado, es un humor que hirió y que faltó el respeto. Sabemos que esas no fueron las intenciones de mi madre, pero reconocemos que ese fue el impacto”, partió señalando Galdames

Siguiendo en la línea de sus explicaciones, el volante de La Roja fue enfático en señalar de que la intención de su madre no era hacer daño “pedimos disculpas de todo corazón a todo el pueblo colocolino y a los jugadores del equipo. Como familia, queremos fomentar un ambiente positivo y esta acción no se alinea con nuestros valores. Tengo muchas amistades en Colo-Colo y mi última intención es hacerles daño y fáltenles el respeto. Como familia, pedimos disculpas”, explicó.

Finalmente, Pablo Galdames hace un punto atrás ante las disculpas ya manifestadas hacía a los hinchas de Colo Colo, pero deja en evidencia que los fanáticos del ‘Cacique’ le cayeron con todo a su familia tras esta situación, en donde el volante del Genoa comenta que han recibido distintos tipos de amenazas.

“Con las disculpas dadas y el reconocer que esto es un proceso de aprendizaje para nosotros, pido conciencia con la forma de enfrentar conflicto. No voy a avalar las amenazas de muerte y agresión hacia mi familia. Hemos cometido un error, pero eso no justifica el nivel de violencia dirigido a mi madre, hermana y hermanos. Pido como hermano e hijo que no permitamos esas formas y que tampoco las justifiquemos”, cerró.

Este mensaje publicado por el mayor de los Galdames, fue replicado por Thomas Galdames y Benjamín Galdames en sus distintas cuentas de Instagram, sumándose a lo que son las palabras de su hermano Pablo ante la situación que tiene como protagonista a su madre.