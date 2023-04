El ex jugador de Colo Colo, Patricio Yáñez, se refirió a la sanción que recibió el Cacique por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, emplazó al Cacique por los hechos de violencia y lamentó que paguen justos por pecadores.

Pato Yáñez le carga la mano a Colo Colo tras duro castigo que deja al Cacique sin localía: "¿Dónde están?, ¿Identificaron a alguien? No creo"

Colo Colo no podrá recibir público en sus próximos tres compromisos en calidad de local frente a Palestino, Audax Italiano y Curicó Unido tras la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por los serios incidentes que se produjeron en el Superclásico del fútbol chileno.

El Cacique deberá disputar tres partidos a puertas cerradas y sin el aliento de sus hinchas por los serios hechos de violencia que se desataron en el Estadio Monumental, situación que Patricio Yáñez abordó en Deportes en Agricultura con un certero análisis.

“No hay nada que decir ni reclamar. Usted es el que sufre, el que va al estadio, paga entrada, tiene domicilio conocido, se mama tres revisiones, le quitan la botella de agua. Usted paga lo que hacen unos pocos y no pasa absolutamente nada”, dijo poniéndose en el lugar del hincha común.

El Superclásico se sigue jugando. | Foto: Photosport

Yáñez apunta al Cacique: “Colo Colo dijo que tenía 32 cámaras y que está todo para definir quiénes son y no pasa nada, como todas las cosas en este país. Lo lamento mucho, es una sanción correcta para lo que se vivió, que fue muy grave. Gracias a dios no lamentamos una tragedia, pero, ¿Y los responsables?, ¿Los que generaron esta acción dónde están?, ¿Los van a perseguir?, ¿Los tienen identificados? No creo”.

“El abonado paga todo el año y se tiene que comer tres partidos ahora sin poder ir. No sé si les van a devolver la plata al no tener tres partidos. ¿Dónde están? Los que ingresaron kilos de pirotecnia, ¿Dónde están los responsables?”, complementó.

Patricio Nazario está chato de la situación e incluso les hizo un llamado a los jugadores albos: “Es gente que no quiere a Colo Colo. Los jugadores que entreguen un mensaje duro contra todo esto, una difusión real al concepto de rechazar y el resto de los hinchas sabes qué va pasar? Van agarrar a un tonto y le van a sacar la cresta porque ya la reacción es de molestia, de impunidad”, cerró.