El ex estratega de la Selección Chilena sub 20, Patricio Ormazábal habló sobre lo que fue su polémica sobre sus dichos de tratar como 'niños' a los jugadores de 'La Roja', en la que se arrepintió de aquello y reveló su conversación con Darío Osorio

Dentro de lo que fue la actuación de la Selección Chilena en el Sudamericano sub 20, uno de los hechos más polémicos que se vivió en la estancia de ‘La Roja’ en Colombia, fue la de su hoy ex entrenador, Patricio Ormazábal quien, tras la sustitución de Darío Osorio en un compromiso ante Uruguay, comentó que ‘los jugadores son niños’, dichos que generaron bastante controversia.

Durante esta jornada, el estratega nacional se tomó el tiempo para conversar con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que fueron sus declaraciones de aquel entonces, en la que reconoce que de cierta manera fue un error lo que señaló posterior al partido con Uruguay.

“Lo primero fue un error la palabra, la palabra niño ni lo pensé, fue un error, pero el concepto es lo mismo, son jóvenes que están en desarrollo de su personalidad, están en busca de crecer. Uno cuando ve que un jugador ya está con tarjeta amarilla, está al límite, preferimos protegernos y sacarlo, porque teníamos que jugar dos partidos después y con este jugador eso no queda ahí”, comenzó declarando Ormazábal.

Profundizando en sus palabras, el DT declaró que tras esa polémica acción que lo involucró con Darío Osorio, él tuvo una conversación posterior al encuentro con el jugador de la U, en la que conversaron sobre lo que fue su actuación en dicho duelo ante los ‘Charrúas’, donde dejaron claro toda esa problemática.

Darío Osorio fue uno de los máximos asistidores del torneo | Foto: CONMEBOL

“Después tuvimos un feedback con el jugador, que yo le digo que está ofuscado y él me dice ‘sí, es que la tarjeta amarilla que me mostró, ni siquiera era para amarilla’, porque a veces a los jugadores se les olvida con la velocidad del partido, entonces yo después le muestro un video (sobre la jugada) y le digo ‘no te muestra amarilla por la falta, te muestra amarilla porque cuando el árbitro te llama, tú le haces el gesto de que no te pesco, es por eso la amarilla’, yo lo hablé con él, no es que quede ahí y listo”, confesó en Radio Futuro.

Finalmente, Ormazábal volvió a remarcar que fue un error el catalogar a los jugadores a nivel general como niños y declaró que dentro de esta etapa de Sudamericano lo menos que hicieron como cuerpo técnico fue aquello, ya que los trabajaron al máximo nivel para poder lograr los objetivos pactados, los cuales no se consiguieron.

“Fue un error la palabra niños, porque a lo que menos fuimos era tratarlos como niños, la exigencia que le metimos a ellos desde compromiso, respeto, entrenamiento, desde no titularidad, fue altísimo para lograr un resultado que no logramos tener. Fue un error la palabra”, cerró.