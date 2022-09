Patricio Rubio no olvida su paso por Universidad de Chile y agradece el cariño del hincha: "Me piden que vuelva"

Universidad de Chile no vive un gran momento en el Campeonato Nacional 2022, pues está a un punto de la zona del descenso, una situación que ya vivió la temporada pasada y que hoy está nuevamente conviviendo.

Además, el equipo de Diego López se debe sacudir rápido de la dura caída con Universidad Católica el pasado fin de semana. En esa línea, es que en Todos Somos Técnicos fue entrevistado Patricio Rubio.

El ex delantero de la U y que hoy está Ñublense, fue consultado sobre su paso por el club y si cree que aquello no es tan valorado, ya que logró cosas e hizo goles importantes.

"Sí, me lo tomo como un paso importante y la gente en redes sociales me lo hace saber y mucho, demasiado. La verdad que eso me pone contento por el paso que tuve ahí, por los títulos que logré", dijo Rubio.

El ex delantero de la U no olvida su paso por el club | Foto: Agencia UNO

Por último, aseguró que el cariño de los hinchas siempre está latente y a través de redes sociales se lo hacen sentir. Incluso, algunos le piden que regrese a la institución.

"Me vendieron en una buena cantidad de dinero, en los Clásicos Universitarios tuve la fortuna de marcar varios goles, hoy en día el hincha por redes sociales me lo recuerda mucho y me hace sentir ese cariño que la verdad es tremendo. Ustedes no se imaginan la gran cantidad de mensajes que me llegan, que me piden que vuelva y eso se agradece", cerró.