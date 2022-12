Colo Colo no la pasa bien en el Mercado de Pases, en donde ha dejado partir a dos jugadores y la cuenta podría seguir sumando, situación que puso en alerta a Patricio Yáñez, quien aseguró que el plantel perdió potencia de cara al 2023.

El Mercado de Pases ha sido hostil con Colo Colo, club que en el día de ayer confirmó la llegada de Ramiro González, ex jugador de Platense que se suma a Fernando de Paul como los únicos dos refuerzos que tienen los albos para el 2023.

Las dos llegadas contrastan con las salidas de Gabriel Costa y Matías Zaldivia, a quienes se les unirá -muy posiblemente- Gabriel Suazo y Óscar Opazo, quien ya tendría todo listo para jugar en Racing Club de Argentina.

Quinteros sufre a la distancia con la conformación del plantel albo. | Foto: Agencia UNO

“Yo siento que tienen que trabajar de manera diferente a cómo se tiene que trabajar, porque acá no es cuestión de Daniel Morón, es ele directorio que, si quiere retener un jugador, tendría que haberlo retenido hace rato”, fue la crítica de Patricio Yáñez en la edición AM de Deportes en Agricultura.

Bajo esa misma línea, el Pato aporta: “Se están equivocando y metiendo la pata medio a medio en las decisiones con estas reuniones que no sé qué interés tienen a estas alturas. Si querían retener a Opazo, el técnico también quería, tienes que negociarlo hace 7 meses, no ahora”.

En el cierre, el histórico ex jugador de los albos fue lapidario con lo que se avecina para el exigente 2023 que tendrá el Cacique en el plano local e internacional: “Colo Colo se ha despotenciado y el técnico que está en Qatar yo no sé qué va pensar de todo lo que está pasando, porque no avanzan”, remató.