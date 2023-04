Gustavo Quinteros habló finalizado el compromiso de Copa Chile entre Santiago City y Colo Colo, donde dijo que a algunos jugadores 'les pesó la responsabilidad', palabras que encontraron un aliado en Patricio Yáñez, quien aseguró que la casaca alba pesa y no poco.

Patricio Yáñez respalda los dichos de Gustavo Quinteros sobre jugadores que no estuvieron a la altura: "La camiseta de Colo Colo pesa kilos"

Colo Colo no paso sustos ante Santiago City para abrochar su paso a los cuartos de final de la fase regional del certamen nacional, en donde esperan rival entre Trasandino y Unión La Calera que jugarán en el día de hoy.

Una vez finalizado el compromiso, Gustavo Quinteros incendió todo diciendo que a algunos jugadores ‘les pesó la responsabilidad’ de haber jugado con el indio en el pecho. En términos simples: les pesó la camiseta.

Pato Yáñez analizó el compromiso en Deportes en Agricultura y dijo que “De todos los equipos de categoría inferior, el Santiago City me pareció el más armado, el más hecho, con un buen funcionamiento, estructura y jugadores de respuesta física importante”.

Colo Colo se instaló en cuartos de final regional de Copa Chile. | Foto: Photosport

“Fue un buen partido, jugaron los suplentes de Colo Colo y lo tuvieron ahí no más, fue parejo. Es cierto que tuvo un par de chances el Cacique, pero fue lo mismo que Católica, si no marcas la cosa sigue ahí con mucha preocupación”, complementó.

“Fue más Colo Colo, pero me gustó lo que hizo Kike Acuña como DT. Qué bueno que aparecieron algunos jugadores, pero como ya lo hemos establecido antes, con equipos de menor envergadura no es una medición real”.

En el cierre, apoya los dichos de Gustavo Quinteros: “La camiseta de Colo Colo pesa kilos, eso es. Y son jugadores que como otros que han pasado y están a préstamo, vienen ‘los Provoste’. No les alcanza porque esta cuestión no solo es ser bueno para la pelota, hay que jugar bien al fútbol y tener cabeza. Sin lo último, la exigencia te come el coco”, cerró.