La Universidad de Chile aprovechó los empates de Huachipato y Universidad Católica en la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023 y, con el triunfo ante Audax Italiano, los azules se pusieron a tiro de cañón en el cuarto puesto del torneo.

Finalizado el compromiso, Mauricio Pellegrino enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y aseguró que la U buscó el triunfo y, a la postre, terminó siendo un triunfo justo para un equipo que supo sortear distintas adversidades en la cancha.

Peineta Garcés no coincidió con el análisis de Mauricio Pellegrino. | Foto: Photosport

El que no le tenía nada de fe al partido y después lo comprobó fue Jorge ‘Peineta’ Garcés: “Después de ver los llamados clásicos, es bien poco lo que se puede esperar del resto. No esperaba nada de este partido y el Copiapó vs. Huachipato terminó siendo el de la fecha”, dijo a Bolavip Chile.

Garcés le pega a Pellegrino y asegura que no sabe qué partido vio: “Desde la tranquilidad que le embarga a uno desde la casa, cuesta congeniar con los técnicos. No sé qué partido ven desde la banca aparentemente, porque escuchando a Pellegrino uno creería que la U fue amplio dominador y no me pareció que un equipo haya sobrepasado al otro. Me parece que fueron parejo dentro de lo poco que mostraron”.

ver también Luis Casanova padre a punto de comprar un babero por su hijo crack

En el cierre, Peineta cree que hay un poco de conformismo en la U: “Uno espera mucho más de la U y se conforman con un 1-0, con un 2-1 mezquino con lo justo porque este partido no era para que hubiese un ganador, era para un empate”.